Színészszámlálás Erdélyben: az online adatbázis egyfajta virtuális castingot biztosít

Magyarországi mintára indul egy online platform, amely egyfajta adatbázisa lesz azoknak az erdélyi színészeknek, akik szabadúszók, vagy munkájuk mellett be tudnak vállalni más szerepeket is. A Szabadszinesz.hu és az Actorsbook.ro oldal megkönnyíti majd, hogy a szereplőket kereső színházak, rendezők, filmesek, producerek rátaláljanak a megfelelő színészekre.

Gosztonyi Csaba és Lengyel Tamás. A Szabadszínész alapítói • Fotó: Facebook/Szabadszínész

hétfőn Marosvásárhelyen egy „színésznépszámlálást” tartottak, amelyen többek közt Lengyel Tamás és Gosztonyi Csaba avatta be az adatbázis használatának rejtelmeibe a megjelenteket.

A Szabadszínész erdélyi terjeszkedéséhez Benedek Botond marosvásárhelyi színészben és a 3G Színházban lelt partnerre. „Erdélyben egyes színészek szinte láthatatlanok, ha például Marosvásárhelyre jön egy budapesti vagy bukaresti rendező, akkor látható számára mondjuk a Nemzeti színészgárdája vagy az Arielé, miközben ennél jóval többen vannak” – magyarázta Benedek Botond színész, a 3G Színház egyik alapítója. A magyarországi kollégákkal és mintára Erdélyben az actorsbook.ro oldalt hozták létre, amelyen román színészek jelentkezését is várják, a magyar színészek pedig a szabadszinesz.hu oldalon regisztrálhatnak. Ugyanakkor

A két alapító a Fapad című tévésorozat forgatásán ismerkedett meg, később barátok lettek, majd folyamatosan fejlesztették a Szabadszínész ötletét, amelyen jelenleg csaknem ezer színész regisztrált már, a kezdeményezők szerint a magyarországi színészek mintegy negyven százaléka. „Olyan adatbázist építünk, amelyben a színészek magukról a lehető legtöbb információt meg tudják adni, hogy legyen esélyük minél több válogatásra eljutni. Egy castingra jutás nem múlhat azon, hogy egy színész hol él vagy mennyire tudja magának kiépíteni a kapcsolatrendszerét. Biztosak vagyunk benne, hogy ha a produkciók nagyobb merítésből, több színészből tudnak választani, az mindenkinek jó” – mondta Lengyel Tamás, akit az erdélyi közönség többek közt a Válótársak sorozat Jocijaként is ismerhet.

Az a ctorsbook .ro oldal a magyarországi szabadszinesz.hu mintájára jött létre. A Szabadszínész két éve indult útjára Magyarországon Lengyel Tamás színész és Gosztonyi Csaba reklámszakember ötletéből, akik azt látták, hogy a Magyarországon is robbanásszerű fejlődésnek indult televíziós és filmipar hatalmas mennyiségű színészt tud és akar foglalkoztatni, ezzel párhuzamosan rengeteg magyar színész szeretne dolgozni magyar vagy külföldi produkciókban, de a két oldal nem talál egymásra.

„Mintegy százhúsz színészt tudtunk regisztrálni személyesen, én magam is meglepődtem, mekkora érdeklődés fogadta a projektet, jöttek végzős, kezdő színészek, de karrierjük csúcsán lévők is, bábszínészek, mozgásszínészek, tehát minden műfaj képviselői. Közben pedig, aki nem jött el személyesen, az Erdély más szegleteiből kezdett el regisztrálni az oldalra” – mutatott rá a Székelyhonnak Benedek Botond, hozzátéve, hogy terveznek azért a közeljövőben más városokban is személyes találkozókat, legközelebb például Sepsiszentgyörgyön. Első cél ugyanis éppen az, hogy feltérképezzék hány színész létezik, él, dolgozik Erdélyben. Statisztikai adatok erre vonatkozóan nincsenek, Benedek Botond sejtése szerint legalább ötszáz magyar és több mint ezer román színész lehet Erdélyben.

Virtuális szereplőválogatás

Az adatbázis amúgy nem csak fényképeket, hanganyagot tartalmaz a színészekről, s mindenféle egyéb információkat, de még egy naptárt is, amelyből kiderül, hogy egy adott színész mikor foglalt, és mikor tud munkát vállalni. Benedek Botond szerint ugyanakkor

a platform nagy előnye, hogy egyfajta virtuális castingra ad lehetőséget, vagyis lerövidíti a színészek kiválogatásának folyamatát, a két fél csak akkor kell találkozzon élőben, ha már szinte biztos a közös együttműködés.

A Szabadszínész ugyanakkor nem csak Romániában terjeszkedik,

végső céljuk egy kelet-európai színészadatbázis létrehozása,

mégpedig úgy, hogy először egyenként elkészítik a környező országok saját adatbázisát, később pedig egy platformban összeolvasztják ezeket, így a régióban színészt kereső nemzetközi produkciók egy nagy közös rendszerben találhatják meg a legalkalmasabb szereplőket.