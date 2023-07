Színes programokkal várnak Lövétére a hétvégén

A Lövétei Falunapok nulladik napján, azaz pénteken 20 órától a Petőfi 2023 című előadás lesz megtekinthető a népházban. Szombaton reggel 8 órától minifoci- és kézilabda-mérkőzések kezdődnek, de lesz rajzfilmvetítés is, majd 14 órától ünnepi szentmisét tartanak a szabadtéri színpadon, ezt követően hivatalosan is megnyitják a falunapokat. Napközben kulturális programokkal készülnek a szervezők, de mindkét nap lesznek állandó gyermekprogramok is. Szombaton 21 órától a Defender zenekar, 23 órától pedig a Transylvanium együttes koncertezik.

Vasárnap ismét sportprogramokkal kezdődik a nap: a minifoci- és kézilabda-bajnokság, tömegfutás és zumba óra is lesz. A Népiskolában 10 és 13 óra között megtekinthető lesz a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiállítása. Délután a Tekergők kisegyüttes koncertezik gyerekeknek, 18 órakor Pittyes2es és Gyufa lép színpadra, 21 órakor pedig a Bikini zenekar zárja a rendezvényt.

