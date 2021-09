Színes programok az Urmánczy-kastélyban

Családi programra hív a maroshévízi Urmánczy-kastély. Most vasárnap az Európai Kulturális Örökség Napjához kapcsolódva gyerekeknek és felnőtteknek is minőségi kikapcsolódást kínálnak.

Az esemény korábbi kiadásai is színvonalas kulturális kínálatot jelentettek. Archív • Fotó: Gergely Imre

A patinás épületet a nap során többször is alkalom nyílik megismerni, vezetett séták résztvevői barangolhatják be a kastélyt, ami alatt számos érdekesség is elhangzik a sok mindent megélt létesítményről, és arról, hogy milyen élet zajlott itt az elmúlt 115 év alatt. A nap folyamán megtekinthető még egy válogatás az Urmánczyak Maroshévízen címmel épülő kiállításból, amely a kastély különböző korszakait mutatja be.

A gyerekeknek a Kolozsvári Bábjátszótér és S'artR Művészeti Közösség hozza el a János Vitéz bábjátékot, amit magyarul és románul is előadnak, de emellett is számos játék és szórakoztató feladat vár a kicsikre.

A képzőművészetek iránt érdeklődők figyelmébe ajánlják a Transylvanian Art Group kiállítás délután fél négykor kezdődő megnyitóját. Itt Fazakas Barna, Fazakas L. János, Bíró Zsuzsanna, Szentes Zágon, Tompa-Bors Eszter és Vorzsák Gyula alkotásai lesznek láthatók. A megnyitót Szabó Tekla művészettörténész tartja. Ezután kerekasztal-beszélgetés következik, amelynek témája Maroshévíz épített és természeti öröksége, illetve ezek hasznosítási lehetőségei.

Este szabadulószobás játékokra hívnak családokat és baráti társaságokat. Az esemény részletes programja megtalálható a kastély Facebook-oldalán.