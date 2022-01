Színes matricákkal csökkentenék a hulladékgazdálkodási csalásokat Székelyudvarhelyen

Mostantól három különböző kategória szerint lehet szerződést kötni az RDE Hargita hulladékszállító vállalattal Székelyudvarhelyen. A mennyiségi besorolást színkódok jelzik, így a vállalat alkalmazottai pontosabban követni tudják nemcsak az érvényes szerződéseket, hanem azt is, hogy az adott háztartás annak megfelelő tételű szemetet szállíttat el, vagy sem.

A szállítási ütemterv marad, csupán a kukákra ragasztandó matricák színei változnak Székelyudvarhelyen • Fotó: Beliczay László

A matricás megkülönböztetésekre elsősorban azért van szükség, hogy csökkenteni tudják a visszaéléseket, tudtuk meg Bálint Leheltől, az RDE Hargita szemétszállító vállalat ügyvezetőjétől.

Sok esetben nagyobb mennyiségű hulladékot termelt egy-egy háztartás, mint amennyinek az elszállítására szerződést kötöttek.

Eddig minden szerződéstípushoz egyforma matrica járt, ezzel azonban csak az érvényes szerződés meglétét tudták ellenőrizni a vállalat alkalmazottai, a mennyiséget nem, magyarán a felhasználók saját bevallásuk szerinti mennyiségre kötötték a szerződést. Az új rendszer azonban várhatóan pontosabb ellenőrzést tesz lehetővé:

rózsaszínű öntapadós címke jár az 1–2 személyből álló háztartásra kötött szerződéshez,

narancssárga a 3–4,

és barna az öt főnél népesebb háztartásokra kötöttekhez.

A matricákat január elsejétől elkezdték kiosztani a lakosoknak a megkötött szerződések függvényében.

Az új rendszer a tervek szerint február elsejétől lesz érvényes,

tehát ahol nem találnak új matricát, onnan az említett dátumtól kezdve nem szállítják el a hulladékot. Kérdésünkre, hogy mi történik, ha a régi szerződés még nem járt le erre a dátumra, Bálint Lehel elmondta, nem kell idő előtt újat kötni, a matricát a számlával együtt kiküldik az adott címre.

Az új rendszer csak a magán- és társasházakban lakókra vonatkozik, a tömbházlakókra és az ipari kliensekre, jogi személyekre nem,

ott nem lesz matricázás – tette hozzá az ügyvezető. Az RDE Székelyudvarhelyen 120 és 240 literes kukákat bocsát a lakosság rendelkezésére, ezeket a standardizált edényeket tudják a szemeteskocsik üríteni. A kukákat nem feltétlenül tőlük kell a lakosoknak megvásárolniuk, máshonnan is beszerezhetik. Emellett a cégtől továbbra is vásárolhatnak szemeteszsákokat arra az esetre, ha alkalomadtán a szerződöttnél nagyobb mennyiségű hulladékot termelnek. Ezek árában már benne van a szállítás díja is.

A hulladékszállítás ütemterve nem változik, továbbra is a már megszokott program szerint zajlik

– tette hozzá Bálint Lehel.