Színes gyergyószentmiklósi farsangfarki programok

Több napra kínál farsangfarki rendezvényeket a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ. A kínálatban kicsiknek és nagyoknak szóló táncház, kiállítás szerepel, de lesz táncszínházi előadás is és a hagyományos farsangtemetésre is sor kerül.

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Több programmal is készül a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ a farsangi időszak végére, amiről sajtótájékoztató keretében számolt be Fórika Sebestyén, az intézmény vezetője. Elsőként február 25-én jelmezes gyermektáncházba várják az óvodás és kisiskolás gyermekeket a Művelődési Házba, majd este a felnőtteket is táncházba várják.

„Február 26-án Tenyeremen hordozom címmel Zajzon Ádám színházikellék- és művészeti kiállításának megnyitójára kerül sor, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron színházzal együttműködésben. A kiállítás érdekessége, hogy az alkotó olyan anyagokból kreál művészi alkotásokat, amelyet más szemétnek tekint, de ő meglátja benne a fantáziát” – hangsúlyozta Fórika Sebestyén igazgató.

Február 27-én lesz a hagyományos városi farsangtemetés déli fél tizenkettőtől: a nagymisét követően a Szent Miklós-templomtól indul a farsangtemetők felvonulása egészen a Benedek-kúriáig, ahol a Salamon Ernő Gimnázium diákjainak közreműködésével Cibere vajda és Konc király küzdelme tekinthető meg.

Vasárnap délután a városi műjégpályán jégkarneválra várják a kicsiket és nagyokat.

Húshagyó kedden ér véget a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ farsangfarkára tervezett programsorozata, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Ékes Gyergyó – Úgy igaz, ahogy hiszitek! című táncszínházi előadásával. Az előadás a Gyergyói-medence tánc- és zenekultúrájába nyújt betekintést, ugyanakkor megelevenednek benne a gyergyóiak számára ismert és kedvelt Hazug Pista történetei is.