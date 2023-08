Színes eseménysor, jó hangulat a nagy melegben is a Székelyföldi Lovas Ünnepen

Hirdetés

A tikkasztó hőség ellenére is nagyon sokan kilátogattak a gyergyószentmiklósi lovaspályára, a tizenhatodik Székelyföldi Lovas Ünnep harmadik napján. Aki bevállalta, hogy a nagy meleg ellenére is végigköveti a színes eseménysort az biztosan nem bánta meg. Vasárnapra is pörgős, izgalmas kínálattal készülnek a szervezők.

A lovaspálya már reggel korán benépesült, több, mint 80 házikedvencet hoztak el a gazdáik a tájjellegű kutyakiállításra, ezt követően

hagyományőrző, kulturális, és természetesen számos, a lovas életformához kapcsolódó, illetve sportos esemény követte egymást, a Székelyföldi Lovas Ünnepnél már természetesnek mondható precíz, és az unatkozásnak lehetőséget egy percre sem adó lebonyolítás mellett.

A nézők részről is megvolt az a kíváncsiság és lelkesedés, ami egy jó közösségi rendezvény alapfeltétele, taps, szurkolás, nevetés kísérte a műsort.

Taps járt a Szent György Lovagrend apródjainak, amikor nyilaikkal célba találtak, vagy éppen a Páll Ágnesről elnevezett díjugrató kupa, vagy a fogathajtó versenyszámok résztvevőinek, a viccesebb programoknál mint például a fogathajtó show-nál vagy a szekértoló versenynél pedig jött a nevetés és a szurkolás is.

Jó szekértolónak bizonyultak a Gyergyói Hoki Klub és a Fox Hockey jégkorongozói, a kosárlabdázó fiúk és a többi résztvevő is.

A csikósok rendszeres visszatérő vendégei a Székelyföldi Lovas Ünnepnek, mint ahogy a huszárok hadgyakorlata sem hiányozhatott most sem a programból. Mindezt színesítette például a Brill Dance együttes táncprodukciója, illetve a több előadótól hallható népdalok is.

„A ló megtanít bennünket magyarokat győzni, legyőzmi a félelmeinket, felállnia kudarcból, megtanít a jelenben lenni, szavak nélkül is megértetni magunkat, megérteni egymást.

Számunkra a ló nem csupán egy állat, hanem magyarságunk egyik szimbóluma, amely több, mint 1100 éve velünk van. Emlékeztet minket a magyar lélek szilajságára, a magyar virtusra. Ez a nyers erő, temperamentum Székelyföldön nem ismeretlen, a székelyek még mindig őrzik az példaként egész kárpát medencei és diaszpóra magyarsága számára”

– emelte ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az ünnepélyes zászlófelvonást követően.

A Székelyföldi Lovas Ünnep idén is az, ami a korábbi tizenöt alkalommal volt, igyekszik megmutatni mindazt, amit a lovas kultúrával kapcsolatos, legyen az hagyományőrzés, vagy sport, de

nem feledkeznek meg arról sem hogy ha már egyre kevésbé jellemző, de a munkalovak is nagyon fontos társai gazdálkodó embernek.

Vasárnap ennek a szellemében zajlik a munkalovak versenye, vagy a szekeresek versenye is. És míg szombaton a gyergyói sportolók tolták a szekeret, a lovas ünnep zárónapján zenészek, énekesek következnek, összemérik a képességeiket a No Sugar, a 4S Street, Sólyom Bernadett és a Glory Dicsőítő Zenekar tagjai is.

Amint a főszervező Bajkó Tibor felhívta a figyelmet, a lovaspályán a rendezvényhelyszín kialakítása is változott az elmúlt években megszokotthoz képest,

tágasabb, sokkal nagyobb tér jut a vásárnak, a kiállításoknak és a gyermekeket váró játékoknak is.

Rámutatott, vasárnap is nagyon sok látványos lovas versenynek lehetnek tanúi a nézők, vannak olyanok is köztük, amelyek vicces elemeket tartalmaznak, és olyanok is, amelyek igazi profizmust igényelnek.

A polgármesterek csatája a választott tisztségviselőknek lehet, hogy nem annyira, de a közönségnek mindig nagyon szórakoztató, De különlegesnek ígérkezik az indián show, és ezen a napon is látható lesz kaszkadőr bemutató is. Mindenképp érdemes tehát kilátogatni a lovaspályára vasárnap is.

