Szilvaszüret júliusban? A hőhullám miatt a szokásosnál jóval korábban érnek a gyümölcsök

A korai érésű szilvafajták szüretelése már e hónap végén elkezdődhet, és ez annyira rendhagyó, hogy a lapunknak nyilatkozó gyümölcstermesztő sem emlékszik hasonló esztendőre, szerinte ennyire korán még soha nem kellett szilvát szedni. A forróság miatt beindult a kényszerérés a gyümölcsösökben, de egyes gyümölcsfajták húsa a vízhiány miatt olyan, mint a szivacs, és nagyon elszaporodtak a rovarkártevők is.

A szilvafajták és egyes almafák szenvedték meg leginkább az elmúlt hetek tikkasztó forróságát, és ugyan nagy terméskároktól még nem kell tartani, legalábbis Udvarhelyszéken, de az, amit az idei nyár rendkívül időjárása okozott a gyümölcsöskertekben, a legkevésbé sem mondható megszokottnak, tudtuk meg Székely Csaba agrármérnöktől, aki több mint húsz éve termeszt gyümölcsöt Nyikómalomfalván, és feljegyzést is vezet az időjárási körülményekről.

ami a virágkötődésnek nem tett jót, mondta, és korábban nyilatkozott is a Székelyhonnak arról, hogy olyan korai virágzást , mint az idei, még nem tapasztalt. Ez még nem lett volna baj, „mert így jobb minőségű lesz a gyümölcs: kevesebb, nagyobb és szebb,” de ami utána következett, arra ő sem számított.

minden gyümölcsfajta a szokásosnál jóval korábban érik be idén.

„Vannak a korai szilvafajták, a Lepoticák, meg van nekem két román fajtám is, a Centenar és a Silvia. Ezeket egy hét múlva lehet szüretelni. Hangsúlyozom, júliusban vagyunk” – hívta fel a figyelmet a szakember, aki szerint augusztus közepén más szilvafajták esetében is elkezdődhet a szüret, úgy kékülnek a gyümölcsök.

– válaszolta kérdésünkre Székely Csaba.

A megyei mezőgazdasági igazgatóságtól vonult nyugdíjba, és gyümölcstermesztő gazdaként azóta is figyelemmel követi, fel is jegyzi az időjárási körülményeket. Az utóbbi években tapasztalt jelenségek még őt is meglepik.

„Mindenütt mondják és írják, hogy fel kell készülni a klímaváltozásra. De hogy lehet erre felkészülni? Nagyon nehéz. Örökké drukkolunk, amikor közeleg az eső, jönnek a gomolyfelhők, mert látjuk, milyen viharok és milyen jégesők vannak. Végig kell drukkolni az egész nyarat” – fogalmazott.

„A levelek is elkezdtek sárgulni, mint ősszel”

A rendkívüli hőségnek egyébként leginkább az utolsó hete okozott gondokat a gyümölcsöskertekben. Apró még a gyümölcs, és idejekorán elkezdődött egy kényszerérési folyamat. Noha