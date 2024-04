Évtizedek óta nem virágoztak olyan korán a gyümölcsfák, mint idén

A szokásosnál melegebb időjárással köszöntött be a tavasz Székelyföldön is, a felmelegedés olyan korai volt, hogy néhol évtizedek óta nem tapasztaltak olyan korai virágzást, mint idén.

Egy 0, -0,5 fokos fagy 30-40 százalékos kárt okozhat – ha jó a virágkötődés –, de akkor legalább marad még termés. Az érzékenyebb fajok – mint amilyen a dió – esetében azonban egy enyhe fagy is nagy kárt okozhat. „Láttam már diófa-barkát is. Hát ennek május közepén lenne az ideje. Ez a legérzékenyebb – a diónak elég a 0 fok is” – mondta a fagykárveszéllyel kapcsolatban.

„A legkézenfekvőbb, amivel kisebb gyümölcsösökben, háztáji gyümölcsöskertekben is védekezni lehet, az a füstöléses módszer. Ez is megteszi szélcsendes időben, de általában fagy is akkor van. Én is alkalmaztam,

Van néhány módszer, amellyel hatékonyan lehet védekezni a fagykárok ellen, némelyik nem is költséges ezek közül, tehát a kisebb gyümölcsösökben is alkalmazhatók – tudtuk meg a szakembertől.

Van egy költségesebb módszer is, a vízzel történő permetezés, locsolás, szintén hajnal környékén. Ezt intenzív telepítéseken használják. Ezzel a módszerrel jeget képezünk a virágokon, leveleken, és az megvédi őket: hőfelszabadulással jár a jégképződés, megfagy a víz, de csak a növényen, nem a belsejében található víz fagy meg, ami roncsolhatná a szöveteket” – ismertette a módszer lényegét Székely Csaba. Hozzáfűzte, van egy még költségesebb eljárás is, de azt már csak a többhektáros, intenzív gyümölcsösökben alkalmazzák, például Észak-Olaszországban: vitorlás szélmalmokhoz hasonló eszközökkel keverik a levegőt, és nem hagyják felszállni a föld által éjszaka kibocsátott meleg levegőt, így védve a fagytól a gyümölcsfákat.

„Ezért idén nagyon oda kell figyelni a kártevőkre. Már láttam vértetű kolóniákat, ami az almát nagyon szereti, és levélpirosító levéltetűt is egresen, ribizlin, holott az is nyár eleji kártevő” – számolt be tapasztalatairól Székely Csaba, hangsúlyozva, hogy ugyanez várható a többi kártevő esetében is, azaz a szokásosnál korábban lesz a rajzásuk és több is lesz belőlük, mint más években.