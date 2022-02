Szijjártó Péter: Madéfalva a birodalmi elnyomás kegyetlenségével szembeni bátor kiállás jelképévé vált

Egy hónappal ezelőtt készültem ide, és már majdnem el is jutottam, mígnem jött az értesítés, hogy az Európa keleti felében kialakult feszültségek miatt a NATO-külügyminisztereket egy rendkívüli értekezletre hívták össze. Hála a Jóistennek, ma itt lehetünk, megtiszteltetés, hogy ma ennyien itt lehetünk. Mi lett volna, ha egy nagy rendezvényt hirdet meg a polgármester úr?

„Megvívtuk a küzdelmeinket, sokszor arattunk győzelmeket, olykor elszenvedtünk veszteségeket, de a szabadságunkat soha nem adtuk olcsón, és soha nem is adtuk fel végleg. Történelmünk állomásai sorában ott van Madéfalva is, amely emlékeztet minket, hogy mennyire kegyetlen tud lenni a mindent a saját akarata alá rendelő birodalmi logika pusztán azért, mert egy közösség másként gondolkodik a saját sorsáról, és mindezt merészeli nyíltan is megfogalmazni. Madéfalva jelképpé vált: a birodalmi elnyomás kegyetlenségével szembeni bátor kiállás jelképévé. Tisztelet Madéfalvának, a madéfalvaiaknak és a hősöknek.”