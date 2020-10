Szigorú forgatókönyv alapján zajlik a temetés – legalábbis városon

Mindent felülírt a koronavírus-járvány. A temetések menete is igencsak megváltozott • Fotó: Gecse Noémi

A járvány megjelenését követő hetekben – még tavasszal – nyolc főben korlátozták a temetéseken való részvételt, a halál okától függetlenül. Ez a sírásó, a pap, a kántor és a legközelebbi hozzátartozók létszámában ki is merült, így a rokonok és barátok már róhatta le végső kegyeletüket a helyszínen. „A jelenlegi szabályozás értelmében a koporsó mellett csak a közvetlen hozzátartozók lehetnek jelen, de

távolabb, egymástól megfelelő távolságra és védőmaszkban akárhányan részt vehetnek a végső búcsún

– vázolta a pillanatnyilag érvényben levő temetkezési előírásokat Bodó Csilla, a csíkszeredai Utolsó út temetkezési vállalkozás tulajdonosa.

Lerövidült búcsú

Az illetékes megkeresésünkre úgy fogalmazott, gyökeresen átíródtak az évszázados temetkezési hagyományok a világjárvány közepette. „Amennyiben valaki a járvánnyal összefüggésbe hozható körülmények között halálozik el, az események esetében felgyorsulnak. A szokásos ravatali és csendes imádkozói tiszteletadás elmarad, hiszen a kórházból egyenesen a temetőbe, a sírhelyre szabad szállítani az elhunytat” – jelezte. Mint kitért, a kórházak mindig felhívják a figyelmet, hogy a halál beálltát követő huszonnégy órán belül a halottat el kell szállítania a temetkezési vállalkozásnak. Ennek értelmében ők Székelyudvarhelyről és Marosvásárhelyről is haza kell szállítsák a csíki elhunytakat, de időközben a sírhelyet is ki kell ásni, hiszen a halott érkezésekor az már készen kell álljon.

Törvény szerint azonnal bele kell helyezni a koporsót a sírgödörbe, így a szokásos búcsúztatásra sem kerül sor mindig

– mondta, hozzátéve, a koporsó közvetlen közelében is csak a temetkezési vállalkozás munkatársai lehetnek jelen. „Falusi közegben a hantolás után következik az egyházi szertartás, ez korábban fordítva volt. Ellenben városban általában csak a rövid – negyed órás – búcsúztatóra kerül sor most” – számolt be a tapasztalatokról. Hozzáfűzte, előfordul, hogy a hozzátartozók közül valaki házi karanténban van a temetés időpontján. Ilyenkor kérést kell letenni a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatósághoz (DSP), akik engedélyezik a jelenlétet.

HIRDETÉS

Megnövekedett költségek

A tulajdonos kitért arra is, a fertőtlenítőszerek és az védőöltözetek miatt jelentősen megnőttek a kiadásaik. „Előírás, hogy a koporsót nemcsak kívül, hanem belülről is le kell fertőtlenítsük, még üres állapotban. Ugyanakkor az alkalmazottak orvosi ruhát (úgynevezett PP overált) is viselnek a szertartás alatt” – mondta. Az előírások szerint a koporsó közelében levők is hasonló, de egyhasználatos overált kellene hordjanak, erre ők mindig felhívják a figyelmet, de, mint jelezte, nem ők kell betartassák a szabályt.

Az azonban bevallotta,

az alkalmazottak is aggódnak, hiszen lassan napi szinten kerülnek közvetett kapcsolatba fertőzött személyekkel, ugyanakkor minden munkatársuk stresszesebb.

„Az elmúlt időszakban több, a vírus miatt elhalálozott személy temetését bonyolítottuk le. És sajnos ezek az esetek csak sokasodnak” – számolt be szomorúan. Végül megemlítette, egyházi körökben úgy hírlik, hogy a következő időszakban újból visszavezethetik a korlátozott létszámot a temetési szertartásokon.