Szigorítanak az iskolai ellenőrzéseken, de nem a büntetés a cél

A tanintézetek higiéniai és biztonsági körülményeit eddig is folyamatosan ellenőrizték a megyei népegészségügyi igazgatóságok képviselői, de a szokásos ellenőrzéseket most megtoldják a járványtani intézkedések betartásának az ellenőrzésével is. Rákérdeztünk, hogy pontosan mit is ellenőriznek a hatósági ellenőrök, mi a célja ezeknek az ellenőrzéseknek, és hogyan lehet az iskolai maszkviselést hatékonyan kontrollálni?

A népegészségügyi igazgatóság munkatársai azt is ellenőrzik, hogy elegendő fertőtlenítőszer van-e a tanintézetekben. Képünk illusztráció • Fotó: Komka Péter/MTI

Tehát járványtól függetlenül is sok mindent figyelembe veszünk, de most ráadásként bejön az is, hogy megnézzük, van-e fertőtlenítőszer vagy rendelkezésre áll-e megfelelő mennyiségű maszk

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter a hétvégén jelentette be, hogy a héten elkezdik az iskolákban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos valamennyi egészségvédelmi szabály betartásának ellenőrzését. Hozzátette, hogy ragaszkodott ahhoz, a hogy az Országos Vészhelyzeti Bizottság határozatába is belefoglalják az ellenőrzések szigorítását a tanfelügyelőségek, egészségügyi igazgatóságok és minden más illetékes hatóság részéről.

Azt ugyanis nem tudják reálisan ellenőrizni azt, hogy rendeltetésszerűen viselik-e a védőmaszkot az iskolában, hiszen amikor megjelennek az ellenőrök, mindenki tudja hogy érkeznek, hiszen már az autóikat is ismerik egy-egy tanintézetben. Néhol hirtelen bezárnak be az üzletek is, mert egymásnak átadják a hírt, hogy érkeznek az ellenőrök – fűzte hozzá a népegészségügyi hatóság Hargita megyei vezetője. Mint hozzátette,

a maszkviselést hatékonyan az iskolában dolgozó tanárok és az iskolai járvány-felelősök – minden tanintézménynél van kinevezve egy járványügyi-felelős – tudják ellenőrizni.

„Nekünk nem a célunk, hogy büntessünk, hanem hogy megelőzzük a bajt. Amennyire tetten tudjuk érni a gyerekek egészségére káros dolgokat, megpróbáljuk megtenni. Figyelmeztetjük rá az intézményt, hogy javítsák ki az esetleges hibákat. Ha nagyon nagy kihágás van, és látszik a szándékosság vagy a gondatlanság, amelyről ők is tudják, hogy nem szabad, akkor nem zárjuk ki a büntetést. De nem ez az elsődleges cél, hanem az, hogy korrigáljuk a hibákat.

A gyerekek nem nyernek abból semmit, ha az államkasszába behajtunk egy bizonyos összeget, csak abból, ha megszűnik a probléma

– összegezte Tar Gyöngyi a népegészségügyi igazgatóság ellenőrzéseinek lényegét.

Utoljára tanévkezdés előtt ellenőrizték

A legtöbb iskolában már tanévkezdés előtt megvoltak a szükséges fertőtlenítő- és higiéniaiszerek, védőmaszkok. Mint arról Kovács László, a mezőmadarasi Pataky Ágotha Általános Iskola igazgatója is beszámolt, a mezőségi település tanintézetében már augusztus végén beszerezték a kellő mennyiségű fertőtlenítőszereket és nagyobb mennyiségű maszkot is.

A tanfelügyelőség is megígérte, hogy kapunk védőmaszkokat, reméljük, az az ígéret is megvalósul. Ugyanazokat az intézkedéseket tartjuk be, mint eddig: a maszkviselés kötelező az osztályteremben és a folyosón, a padokat is másfél méteres távolságra helyeztük, ezt könnyebben meg tudtuk valósítani, mert kevesebben is vannak egy-egy osztályban.

Jelzések vannak az iskola kijárataihoz, de ebben is szerencsések vagyunk, mert négy bejárata van az épületnek” – magyarázta az iskolaigazgató. Hozzátette, utoljára tanévkezdés előtt ellenőrizték a hatóságok az iskolai körülményeket, és még soha nem büntették meg az iskolát.

A mezőmadarasi iskola 28 didaktikai és nem didaktikai személyzetéből 16 személynek van meg mindkét oltása, a tanítók és óvónők közül mindenki be van oltva, a 12 év fölötti diákok közül még senki nem élt az oltás lehetőségével – tájékoztatott Kovács László iskolaigazgató.