Szféra: a fesztivál, amely romos épületekben lel otthonra

ez a fesztiválépítés is része a Szféra-hangulatnak, hiszen most alkotják meg az esemény arculatát.

Így volt éveken keresztül a Szféra helyszíne az Aranykakas, amelynek a felújítása idén fejeződött be és már nyitva is áll a nagyközönség előtt. Aztán a Horea utcába, a volt 4-es iskola (volt Európa Gimnázium) és zsidó iskola épületeibe költöztünk, amely az ezernyolcszázas években épült, és noha nem műemlék, de a város történelme szempontjából jelentős” – mutat rá Fülöp Tímea, aki szerint a történelmi utcakép megőrzése miatt is fontos lenne az épület állagmegőrzése. Jó hír azonban – árulta el –, hogy hamarosan itt is elkezdődik az épület felújítása, így a Szféra jövőre egy új helyszínre költözik.