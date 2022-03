Szezonnyitó grillezés – tíz centiméterre a parázstól

A napsütésnek és a folyamatosan emelkedő hőmérsékleti értékeknek köszönhetően most már el lehet kezdeni a kinti sütéseket, így ezúttal egy grillezésre hívott bennünket Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. A parázzsal hevített rácsra előre bepácolt sertésbélszínt és angus növendék steaket, valamint kacsamellet helyezett, mindegyiket félvéresre készítve el. Eközben a fűszerezésről mesélt, valamint a körethez is adott ötleteket.

„Előre vittük az órát, így most már hosszabb ideig örülhetünk a napsütésnek, nem beszélve arról, hogy a hőmérséklet folyamatos növekedése is jelzi, hogy itt van a tavasz. Én azt javaslom, hogy használjuk ki a lehetőséget és próbáljunk minél többet a szabadban lenni, hogy a nehéz tél után feltöltődhessünk. Erre pedig mi lenne jobb alkalom, mint egy kinti grillezés?” – fogalmazott Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, a napsütés jótékony hatása mellett különleges ízélményekben lehet részünk, ha az udvarunkon vagy az erre kijelölt helyeken teszünk tüzet, leporoljuk a tavaly eltett grillrácsot, és azon sütjük meg az ebédet.

Éppen ezért tíz nappal a sütés előtt jól beborsozta a kacsamellet és némi kakukkfüvet is szórt rá, majd öt nap után olívaolajjal borította be, hogy ne romoljon meg a továbbiakban sem. Az angus szarvasmarhából vágott steakkel is hasonlóan járt el, ám az hét napig állt a hűtőben beborsozva, majd még egy annyi időt az olívaolajban. „A bepácolt húsokat nem szabad megsózni, csak sütés előtt, különben elengedik a bennük lévő vért. Egyébként a szárazpáchoz ízlés szerint használhatunk zöldfűszereket is” – jegyezte meg a séf. A sertésbélszínt nem készítette elő, csak a sütés előtt sózta és borsozta meg.

Ha köretként nem elégszünk meg egy finom szelet házikenyérrel, akkor sóval és borssal ízesítve piríthatunk paprikát, paradicsomot, lilahagymát, sárgarépát, zeller szeleteket, esetleg gombafejeket is. Amint ezek elkészültek, balzsamecet, chili-, citrom- vagy dióolajat használva még ínycsiklandóbbá tehetjük. Persze az sem árt, ha némi jégsalátát is tálalunk. Nagyon gyorsan készíthetünk ugyanakkor mártogatót is a hús mellé, ha mustárt keverünk össze tojássárgájával, citromolajjal, ezt pedig sóval és borssal ízesítjük. Ha szeretnénk, akkor friss zöldfűszereket, csípőspaprikát is vághatunk a mártásba. A grillezett húsok mellé kézműves sör fogyasztását ajánlja a szakács.