Szétosztották a vakcinákat, nem csak egy háziorvos olt Székelyudvarhelyen

Az oltóközpontok bezárása körüli kezdeti zavar után Székelyudvarhelyen is rendeződtek az oltakozással kapcsolatos ellentmondások: a koronavírus elleni oltást be lehet adatni minden háziorvosnál, aki erre a szolgáltatásra szerződést kötött az egészségbiztosítási pénztárral.

Az elmúlt hét végén országszerte bezárták az oltóközpontokat, hétfőn pedig elkezdődött a koronavírus elleni negyedik oltásadagok beadása. Székelyudvarhelyen múlt csütörtök volt az utolsó nap, amikor kinyitott a városi oltóközpont. A hírről múlt szerdán számoltunk be, és arról is írtunk, hogy

„Időközben a helyzet olyan szinten normalizálódott, hogy kaptak valamennyi oltóanyagot más háziorvosok is, tehát

A témával kapcsolatban felhívtuk a városháza szóvivőjét: Zörgő Noémi elmondta, amikor az oltóközpont bezárt, a tevékenységet egy háziorvos vette át, illetve az ott megmaradt oltóanyagokat is.

szétosztották a rendelkezésre álló készletet, így ők is tudnak oltani egészen addig, amíg ezeknek az oltóanyagoknak a szavatossága tart.

egyelőre minden olyan székelyudvarhelyi háziorvosnál be lehet adatni az oltást, aki erre a szolgáltatásra szerződést kötött az egészségbiztosítási pénztárral.

A pénztár adatai szerint az említett székelyudvarhelyi orvosok a következők: Arros Melinda, Csáki Mária, Kecskés-Lázár Rita, Orbán Sándor, Udvar Emese, Gergely Irma, Veres Rózsa, illetve a Berde Mózes utca 23. szám alatti rendelőben is be lehet adatni az oltást. A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár honlapján ugyanakkor a megye többi településének háziorvosai is megtalálhatók, aki vállalták az oltások beadását.