Szerződést bontanak a Gyergyószentmiklós peres dolgait képviselő ügyvéddel

Rendkívüli ülésen hozott határozatot Gyergyószentmiklós önkormányzati képviselő-testülete arról, hogy szerződést bont azzal az ügyvéddel, amely eddig éveken át a várost képviselte többek között Mezei János volt polgármester korrupciós ügyében, de az E-Star fűtésszolgáltatóval szembeni peres ügyekben is. A polgármester közölte, egy másik, kereskedelmi jogban felkészültebb ügyvédi irodát keresnek erre.

Még nem jártak le a korábbi gyergyószentmiklósi távhőszolgáltatóval, az E-Starral folytatott perek. Archív • Fotó: Pinti Attila

Felbontják a jelenlegi ügyvéddel az évek óta folyó szerződést, aki nemcsak a Mezei János korrupciós ügyében érdekelt mint a volt polgármester védőügyvédje, de a várost is több ügyben képviseli. „Mezei korrupciós ügyében érdekes módon egyszerre képviselte a várost és a Monturist céget is. Ez számomra érthetetlen. (...) Ez az ügyvédi kabinet vagy személy képviselte a várost a legtöbb E-Starral folyó ügyben, amelyeket úgy tűnik, szerre el is veszített. Éppen ezért

az én bizalmam és önkormányzat bizalma is eléggé megrendült afelől, hogy az ügyvéd mindent megtett azért, hogy a város érdekeit megvédje”

– fogalmazott Csergő Tibor András polgármester a tanácsülést megelőző sajtótájékoztatón.

Lényegében ugyanezt mondta el az ülésen is. Itt aztán kiderült, a tanácsosok számára sem volt világos, hogy végül hány napirendi pont van terítéken, és adott pillanatban az sem volt tiszta, hogy ezek közül a jegyző melyiket találta törvényesnek, és melyik ellen támasztott kifogásokat.

„Minden új városvezetésnek joga van azzal dolgozni, akiben megbízik, ez teljesen rendben van, ha ez törvényes” – jegyezte meg Vadász-Szatmári István képviselő-testületi tag.

Végül látszólag tisztázódtak a dolgok, és a testület (pártszínektől függetlenül, egyöntetű szavazással) eldöntötte, hogy Vasile Ghere ügyvédi irodájával szerződést bontanak, és másik ügyvédet keresnek a város érdekeinek képviseletére.

Egyébként több perről is szó van: az egyikben az E-Star közel 500 ezer lejt követel azért, hogy a város nem emelte meg az általa kért mértékben a fűtés árát 2015-ben, egy másik peres ügy 3 millió lejről szól, azaz arról az összegről, amit a gyergyószentmiklósi fűtéshálózat használati díjaként egy összegben előre kifizetett a cég, de mivel idő előtt távozott, ezt nem használhatta ki. Ebben a két ügyben szinte bizonyos, hogy az E-Starnak ad majd igazat a bíróság. Ezeket a követeléseket az előző polgármester Nagy Zoltán és Vasile Ghere is elismerte – mutatott rá Csergő.

Egy harmadik pernek még az elején vannak a felek, de ez az igazi súlyos ügy: ez 100 millió lej értékű követelés az E-Star részéről az elesett bevételei, profitja és befektetései árának megtérítésére.

Itt lesz fontos feladata az új ügyvédnek a város érdekeinek képviseletében

Csergő Tibor András a sajtótájékoztatón közölte, az ügyvéd azt üzente, sugallta számára, hogy egyezzenek ki az E-Starral. „Számomra kérdéses, hogy a régi városvezetés miért nem egyezett ki a céggel és miért nem fizette ki azt, amit eleve elismert” – jelentette ki Csergő.