Szerteágazó tevékenység a SZÉK-nél

Zajlik az élet a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK) háza táján: meghívásukra tanulásmódszertan-szakértő érkezik Székelyudvarhelyre, hazai bemutatóra készül az intézmény színjátszó csoportja, és a SZÉK jelen lesz a közelgő Udvarhely Napokon is.

Az oktatással számos más program is megfér a „családias hangulatú” egyetemi központnál • Fotó: Barabás Ákos

„Nincs rossz tanuló, csak rosszul tanuló” – vallja Lantos Mihály tanulásmódszertan-szakértő, egyetemi oktató. A magyarországi szakember a SZÉK meghívására Székelyudvarhelyen is bemutatja Lépéselőny nevű tanfolyamát. A tanfolyamon

a diákok olyan stratégiát sajátíthatnak el, melynek segítségével megtanulhatnak hatékonyan, rövidebb idő alatt, több élménnyel tanulni, a végeredmény pedig a maradandó tudás.

A komplex tanulási stratégia jelentősen megkönnyítheti a diákéveket, hiszen nem igaz az, hogy tanulni csak szenvedések árán lehet. A május 22-én, szerdán délután 6 órától tartandó előadásra azonban nemcsak diákokat, hanem oktatókat, szülőket is várnak. A Stúdió Moziban tartandó eseményre a belépés ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött.

Nem csak gazdasági tevékenység

Kevéssé ismert, hogy az egyetemi központnak már öt éve saját színtársulata is van: az SGR Projekt vezetője, megálmodója Balogh Bálint rendező. A társulat már két bemutatón túl van, tudtuk meg Szabó Attilától, az intézmény kommunikációs és tanulmányi osztályvezetőjétől. A legújabb, A Kisherceg visszatér – az utolsó felvonás egy felvonásban című produkciót a IV. Szegedi Egyetemi Színházi Találkozón mutatták be, június 6-án, csütörtökön 20 órától pedig a székelyudvarhelyi közönség is megtekintheti a Siculus Ifjúsági Házban.

Online is fel lehet iratkozni

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban működő egyik felsőoktatási intézmény végzősei már záróvizsgáztak is április végén, számolt be továbbá Szabó Attila. Az Óbudai Egyetem (könnyűipari mérnök alapszak: divattermék-technológia, valamint nyomda és média specializáció) huszonnégy hallgatójáról van szó, mindenki sikeresen vette az akadályokat. Az Edutus Egyetem kereskedelem és marketing szakos, a Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás szakos, valamint a Pannon Egyetem gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgatói június 18. és 20. között záróvizsgáznak. A hallgatók oklevélátadó ünnepségét június 21-én, pénteken 17 órától a városháza Szent István-termében tartják.

A SZÉK szakjaira egyébként személyesen július 1. és 24., illetve szeptember 2. és 12. között lehet feliratkozni, viszont az online jelentkezés folyamatosan zajlik. Részletek a szek.ro honlapon.