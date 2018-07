Szeretetszolgálat színe és fonákja

Réti Judit minden nap közel kerül a szegénységhez. Szolgálatával nem hivalkodik • Fotó: Balázs Katalin

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániára olyan sok adakozó vitt különböző javakat, bútorokat, lakástextíliákat, játékokat, illetve kicsiknek, nagyoknak való nyári ruhadarabokat, hogy értelmét látták megtartani a ruhabörzét. Múlt szerdán volt az a nap, amikor egyaránt várták az adakozókat és rászorulókat, sőt a csereberélőket is. Réti Judit, az ügy egyik fő pártfogója, szervezője elmondta, a Szent Miklós plébánia szeretetszolgálatához most először csatlakoztak a Szent István és Munkás Szent József plébániák egyháztanácsainak Caritas munkacsoportosai.

Együtt érdemes ezt a munkát végezni, hiszen a város rászorulóit sem lehet lakhely szerinti csoportokra osztani.

Ráadásul ahogy a környékbeli falvakról is érkeznek felajánlások, a városon kívülről érkező igénylőket is fogadni kell.

Két centi sokat számít

A segítés módja folyamatosan formálódik, a börzeszervezést egy másik eljárás előzte meg, amikor a szeretetszolgálat tagjai meglátogatták a családokat, felmérték az igényeket, majd vitték, ami volt és szükségesnek tűnt.

Sokszor nem tudtuk eltalálni a cipő- vagy ruhaméretet, s bizony itt a két centi sokat jelent. Volt, hogy a stílus nem passzolt, mert amiért rászoruló valaki, azért van neki még ízlése, igénye. Ezért döntöttünk úgy, hogy jöjjön ő, és azt vigye el a kínálatból, ami neki kell

– mondta el Réti Judit.

Nem lomtalanítók, közvetítők

Van a betérők között olyan, aki hoz is, visz is mások által letett holmit, van, aki másnak is választ. Jó látni, amikor családok érkeznek gyerekekkel, és a kicsik örvendenek minden új darabnak. De olyan is van, amikor a gyerek mondja édesanyjának: ez apunak jó lesz, vagy vigyük el ezt nagymamának! „Szoktak jönni különleges igényekkel, de mi csak azt tudunk adni, amit kapunk, ez mindig elmondjuk. A templomi dobozba is érkeznek olyan kérések, melyekben nem tudunk segíteni. Nem adhatunk munkahelyet, albérletet.

Rosszul esik, amikor azt gondolják, hogy mi vagyunk a lomtalanító vállalat. Volt, hogy szakadt, koszos ruhát hoztak. El kellett dobjuk, de bár idehozták.

Volt viszont olyan, amikor felhívtak, saját családommal, autónkkal mentünk, és harmadik-negyedik emeletről cipeltünk le olyan bútorokat, amelyek épp csak nem estek szét a földszintig. Semmire nem voltak már jók” – emlékszik vissza sokféle esetre Réti Judit. Bevallja,

találkoztak olyan „jó lelkűekkel”, akik úgy gondolták, ha már adnak valamit, azért a közvetítők dolgozzanak meg. A ruhákat szedjék ki a szekrényekből, zsákolják, cipeljék...

Ebben is változtatni szeretnének, Judit elmondta, azt tervezik, egyszer ellátogatnak a felajánlókhoz, megbeszélik a részleteket, megnézik az adományba szánt darabokat, és annak függvényében szervezik a fuvart. A legjobban viszont azt szeretnék, hogy adakozót és igénylőt találkoztassák.

Szegényen szépen élni

A rászorulók is sokszínűek, de egyre kevesebb az, aki úgy viselkedik, mint akinek jár, mint akinek kell. „Az évek során sokat változtak. Ma már kilencven százalékban visszatérő családok járnak, azt választják ki, amire tényleg szükségük van. Köszönik, és szoktuk javasolni, egy imát mondjanak el jótevőikért. Nem magunkért kérjük, nem hivalkodni akarunk azzal, hogy segítünk, de

szükség van közvetítőkre, hogy a lehetőség és szükség találkozzon.

Kell, mert azt tapasztaljuk, hogy ami használható, annak gazdája kerül” – fogalmazott a munkacsoport tagja, aki nem tagadta, megérinti a sok szegénység, amivel szembesül. „Az ember a környezetében észre sem veszi, de ha ilyen munkát végez, feltűnik, milyen sok szegény ember van.

Esetenként, amikor olyan lakásba lépek be, elképzelhetetlen számomra, hogy a 21. században vagyunk, de az is látható néhol, hogy a van-t sem becsülik, nem mossák ki a ruhát, úgyis kapnak újat.

Voltam viszont olyan családoknál is, ahol nagy a szegénység, de nagy a tisztaság is a házban, rendezett a kicsi, szerény otthon. Szegényen is lehet szépen élni. Szegénységnek nem következménye az igénytelenség, azt hiszem, sok embert az igénytelenség csúsztat szegénységbe.”