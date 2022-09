Szerdától újra Alter-Native Filmfesztivál – remélhetőleg nem utoljára

Harmincadjára nyitja meg a kapuit szerdán az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amely a jubileumi kiadására ajándékkal készül a közönségnek: idén ingyenesen látogatható a fesztivál minden programja. Annak ellenére hozta meg a szervezőcsapat ezt a döntést, hogy idén nagyon rossz anyagi körülmények között kellett szervezni. Mi több, a nyár közepén még a fesztivál léte is veszélybe került.

A szeptember 28-a és október 2-a között zajló filmes seregszemléről tartottak sajtótájékoztató hétfőn a szervezők. Sipos Levente, az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál fesztiváligazgatója elmondta, szerdán ismét elkezdődik az Alter-Native, „remélhetőleg nem utoljára”. A fesztiváligazgató meg is magyarázta a borúlátását:

nagyon rossz anyagi körülmények között kellett szervezniük ezt az ünnepi, harmincadik fesztivált.

„Nyár közepén erősen kétségessé vált, hogy meg tudjuk-e tartani a fesztivált, illetve, ha igen, milyen körülmények között.

Azért mondom, hogy remélhetőleg nem utolsó rendezvényünk lesz ez, mert nagyon kedvezőtlen irányba változott meg a törvénykezés az események támogatására, s amennyiben nem tudnak kissé normálisabb értelmezést adni a módosított jogszabálynak, akkor nemcsak Alter-Native Filmfesztivál léte kerül veszélybe, hanem sok más – főként vidéki – rendezvény is, amely nem tud nagy szponzorokat a háta mögé állítani

– magyarázta Sipos Levente. Hozzátette: ők így a kerek születésnapot nem szenzációs programokkal vagy ünnepi tűzijátékkal ünneplik, hanem a születésnapi ajándékként a közönségnek, idén ingyenessé tették a fesztiválbelépést minden egyes programpontra.

Fotó: Haáz Vince

Újdonság az erdélyi filmesek szekciója A fesztivál amúgy olyan szerkezetű, ahogy már jól ismeri a marosvásárhelyi közönség: rövidfilm, egészestés-film, színház, zene. A programban újdonság azonban idén a regionális filmek versenye, vagyis, hogy

külön kategóriában versenyezhetnek az erdélyi alkotók.

Fotó: Haáz Vince

„Legalább tíz éve már, hogy létezik három-négy intézmény is, egyetemek, ahol aktív filmes oktatás folyik, filmes műhelyeknek is nevezhetők, hiszen filmek születnek dokumentum, játékfilm és animáció terén is.

Alapvetően mi egy nemzetközi versenyt folytatunk, amelyben kevesebb erdélyi magyar alkotás jut be, de szerettünk volna, hogy legyen egy szekció, amelyben bemutathatjuk azt, hogy az erdélyi filmek is érdekesek, élvezhetők. Már csak azért is, mert a kisjátékfilmnek a fesztiválon kívül nem igazán van normális bemutatási tere

– magyarázta a rendezvény művészeti igazgatója, Németh Előd. Az erdélyi filmesek a Schnedarek Ervin-emlékdíjért versenyeznek majd.

Fotó: Haáz Vince

Ami nem látható a moziban Sipos Levente kiemelte még, hogy

azért is érdemes részt venni a filmfesztiválon, mert a versenyprogramon kívül idén is lesz olyan alkotás, amelyet moziban biztos nem lehet látni majd.

Ahogy azt megszokhattuk, magyar és román játékfilmeknek örvendezhetünk. A 30. Alter-Native keretében vetítik le első alkalommal Erdélyben Fazakas Péter A játszma című filmjét, amely Bergendy Péter A vizsga című 2011-es alkotásának tizenegy évvel később elkészült folytatása, de műsoron lesz Lőrincz Nándor és Nagy Bálint első nagyjátékfilmje is, a Legjobb tudomásom szerint című alkotás, amelyben a marosvásárhelyi születésű Bodolai Balázs játssza az egyik főszerepet – emelte ki Sipos, aki Demian József Éjjeli őrjárat című filmjére is felhívta a figyelmet, a magyar-román koprodukciót ugyanis annak rendezője, operatőre és forgatókönyvírója, a nagyváradi születésű Demian József jelenlétében vetítik le a fesztiválon.

Fotó: Haáz Vince

Az utóbbi időkben mindig van Oscarra jelölt film is az Alter-native-on, ezúttal a filmkedvelők megnézhetik a Makulátlan (Imaculat) című román filmet, amely a fesztivál zsűrijének egyik tagja, Monica Stan és George Chiper-Lillemark rendezte alkotás.

Fotó: Haáz Vince