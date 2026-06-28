Szép összeget költöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken megszállt turisták Romániában

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint az idei első negyedévben a romániai kereskedelmi szálláshelyek 390 900 külföldi turistát fogadtak, akik összesen 1,488 milliárd lejt költöttek el.

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A külföldi turisták 51,8 százaléka üzleti célból érkezett Romániába, és ők költötték el a külföldi turisták összkiadásainak 53,8 százalékát (800,7 millió lejt).

Kiadásaiknak több mint felét (50,3 százalékát) a szállásköltségek tették ki

– ismerteti az Agerpres.

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A külföldiek 48,2 százaléka magáncélból érkezett Romániába. Az ő költségeik a külföldi turisták összkiadásainak 46,2 százalékát (687,3 millió lejt) tették ki. Kiadásaiknak legnagyobb részét (41,4 százalékát) a szállásköltségek adták.

Az idei első negyedévben érkező külföldiek 40,5 százaléka saját maga szervezte meg romániai tartózkodását, 36,1 százaléka utazási irodán keresztül, 15,1 százaléka más módon szervezte meg utazását.