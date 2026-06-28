Szép összeget költöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken megszállt turisták Romániában

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Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint az idei első negyedévben a romániai kereskedelmi szálláshelyek 390 900 külföldi turistát fogadtak, akik összesen 1,488 milliárd lejt költöttek el.
2026. június 28., 18:322026. június 28., 18:32
2026. június 28., 18:382026. június 28., 18:38
A külföldi turisták 51,8 százaléka üzleti célból érkezett Romániába, és ők költötték el a külföldi turisták összkiadásainak 53,8 százalékát (800,7 millió lejt).
– ismerteti az Agerpres.
A külföldiek 48,2 százaléka magáncélból érkezett Romániába. Az ő költségeik a külföldi turisták összkiadásainak 46,2 százalékát (687,3 millió lejt) tették ki. Kiadásaiknak legnagyobb részét (41,4 százalékát) a szállásköltségek adták.
Az idei első negyedévben érkező külföldiek 40,5 százaléka saját maga szervezte meg romániai tartózkodását, 36,1 százaléka utazási irodán keresztül, 15,1 százaléka más módon szervezte meg utazását.
A külföldiek 79,6 százaléka repülővel, 14,9 százaléka saját autóval, 4,9 százaléka autóbusszal, 0,6 százaléka más közlekedési eszközzel (vonat, bérelt autó, motorkerékpár stb.) érkezett Romániába.
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