Szentegyháza várossá válásának ötvenedik évfordulóját ünnepelték

Molnár Mária nyugalmazott tanítónőt, jól teljesítő diákokat és a legtisztább porták tulajdonosait is díjazták Szentegyházán a 21. alkalommal megrendezett városnapok részeként. Egyúttal a település városi rangra való emelésének ötvenedik évfordulóját is ünnepelte a közösség, ahol továbbra is megőriznék a székelység erkölcsös, puritán gondolkodását.

Molnár Mária rámutatott, nem is tudja, hogy igazából rászolgált-e a díjra, de helység szülöttjeként mindig is úgy érezte, hogy sokat kell tennie a népért, többet mint bárkinek. Hálát adott az Istennek, hogy annyi éven át taníthatta a gyerekeket. Lapunknak elmondta, hogy meglepődött a több, mint 45 évig tartó munkája ilyen szintű elismerésén, ugyanakkor nagyon örül neki.

A családban kilencen voltunk testvérek, én voltam a hetedik gyermek. Mindig azt mondtam, hogy a hetes az egy mesebeli szerencseszám, aminek az életemben is érződnie kell. Persze ezért tettem is, hiszen jórészt az iskolában éltem. Ez a mesebeliség pedig valóra is vált nálam is és a gyerekekben is, mert erős osztályokat tudtam adni a felsőbb tagozatoknak

– fogalmazott.