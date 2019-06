Szent László-napi ünnepségek Csíkszéken

Szépvíz védőszentjének, Szent László királynak a szobrát koszorúzták meg a község központjában vasárnap a Szent László-napi ünnepség részeként. Az egyik legnagyobb magyar király neve napja alkalmából Csíkszentsimonban is ünnepeltek.

• Fotó: Barabás Hajnal

Ferencz Tibor, Szépvíz község polgármestere méltatta néhány szóban Szent Lászlót a magyar király tiszteletére emelt szobor koszorúzási ünnepségén, amelyet vasárnap tartottak a község központjában. Mint mondta, a sziklahitű Szent László egyik legnagyobb királyunk volt, akinek június 27-én ünnepeljük a születésnapját és egyben neve napját is. László volt az a király, aki a bevezetett törvényeket kemény kézzel betartatta, a kereszténységet biztos alapokra helyezte, és közel ezer év múltán is neve fennmaradt” – fogalmazott a községvezető.

Felszólalását követően Wass Albert Üzenet haza című versének szavalata következett, majd a koszorúzás. A községben egyébként háromnapos Szent László-napi ünnepséget tartottak több egyházi, sport- és kulturális programmal.

Szintén ezen a hétvégén ünnepeltek Csíkszentsimonban is koncertekkel, közösségi főzéssel, sport- és gyermekprogramokkal a Szent László-napokon.

Madarasok találkozója



Csíkmadarason is kiemelkedő rendezvény zajlott az utóbbi napokban, ugyanis a hétvégén tartották a Madarasok találkozóját. A községnapokkal egybekötött rendezvény időpontjának apropója a település védőszentjeinek, Szent Péternek és Pálnak az ünnepe, június 29. A találkozón vendégül látták a backamadarasi, mezőmadarasi, madarasi (Bács-Kiskun megye) és kunmadarasi képviseletet, ugyanakkor részt vettek a testvértelepülések is, amelyek a hagyományaikat bemutató műsorokkal készültek, de sportvetélkedőkre, gyermekprogramokra, utcazenére, koncertre is várták a csíkmadarasaikat és vendégeiket a szervezők.