Szent László legendáját és a Szent Koronáját megjelenítő virágkocsik érkeztek Csíkszeredába Debrecenből

A száraz virágok előnye, hogy tartósak, így a közel 900 kilométeres zarándokút végén is teljes pompájában tekinthető meg a kocsi

Ugyanakkor a virágkocsin helyet kapott Szent László ereklyéje is. „A virágkocsi bemutatásával az a célunk, hogy rávilágítsunk Szent László örökségére, valamint ápoljuk és erősítsük a vallási hagyományokat” – fogalmazott a szervező. A többnyire száraz virágokból álló virágkompozíciót Pikó Sándor debreceni képzőművész és alkotótársai alig egy hónap alatt készítették el.

Szent István koronája

A Millenniumi templom előtt kiállított virágkocsi pedig Szent István koronáját ábrázolja, amelyen helyet kapott az országalma és az országjogar is. Mint Gulyás Tamás virágkötőtől megtudtuk, ez a virágkocsi minden évben a Debreceni Virágkarneválon első kocsiként vezeti a felvonulást.

Aprólékosan kidolgozott formák jellemzik a kompozíciót, a korona tűzzománcos ikonjait is virágokból formázzák ki.

Ezen a kocsin is többnyire, Magyarországon is megtermő száraz virágokkal dolgoznak, a korona párnáját azonban az egzotikusnak mondható kókuszpálma-kéreggel vonták körbe. Ezenkívül élő virágcsokrok is helyet kapnak a kocsin. A két virágkompozíció egyébként az anyaország kulturális ajándékai, amelyeket Ferenc pápa Csíksomlyói látogatására és a pünkösdi búcsú alkalmából szállítottak Csíkszeredába.

Barabás Hajnal, Boier Kinga