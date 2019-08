Szenes napok lesznek a Kalonda-tetőn

Tizenöt együttes mutathatja meg tehetségét a Siculus Fesztivál újabb kiadásán

Összesen tizenöt együttes méretkezik meg magyar nyelvű, saját szerzésű dalaival a három naposra tervezett Siculus Fesztiválon Székelyudvarhelyen. A kulturális programokkal színesített esemény gálaestjén az Anna and the Barbies is fellép.