Személyes konfliktusok akadályozzák a székelyudvarhelyi tömegközlekedés újjászervezését

Rendhagyó módon, sajtónyilvános közgyűlést tartott csütörtökön az Urbana Rt., ahol több probléma is felmerült a vállalat tulajdonosi szerepkörét gyakorló önkormányzati testület részéről. Németi Zoltán, a szolgáltató gazdasági igazgatója, a közgyűlés elnöke rámutatott:

Abban a hónapban döntötte el a közgyűlés például, hogy az Urbana Rt. kellene átvegye a tömegközlekedés üzemeltetését, így a vállalat bele is vágott a szükséges adminisztratív lépések megtételébe. Később a közgyűlés tagjai azt is elhatározták, hogy használt buszokat kellene vásárolni, hiszen úgy az önkormányzat által megnyert pályázatok kivitelezése során több elektromos buszhoz jut majd a város.

A közgyűlésen az is kiderült, hogy a korábban Budapesttől kapott buszokat időközben felújították, hiszen használatba kerülnek, ezt megelőzően ugyanakkor biztosítást kell kötni rájuk, és különböző dokumentumokat is be kell szerezni a működtetésükhöz. Utóbbi az Urbana Rt. feladata.