Szembement a rendőrséggel, és most nyilvánosan kitálalt

Ittas kollégájuk vétségét igyekezett eltussolni a rendőrség, az egyszerű állampolgárra viszont kisebb vétségekért is aránytalanul nagy büntetést rónak ki – vélekedik Simon Attila. A háromszéki vállalkozó szombaton a sepsiszentgyörgyi főtéren két koncert között számolt be esetéről a sepsiszentgyörgyi rendőrséggel és a helyi igazságszolgáltatással.

Sokakat vonzott szombaton délután Sepsiszentgyörgy főterére a jó idő, valamint a DJ Project zenei társulat és Jolly zenész fellépése, ugyanakkor a jelenlévők érdeklődéssel hallgatták Simon Attila (Muci) történetét is. A vállalkozó ugyanis az általa szervezett két koncert szünetében nyilvánosan tálalt ki arról – nevesítve a szereplőket, néha maró gúnnyal –, hogyan próbálta meg a városi rendőrség és a bíróság eltussolni az egyik rendőri alkalmazott vétségét, aki ittasan ült a kormány mögé.

Két évvel ezelőtt történt

A most már Magyarországon élő vállalkozó elmondása alapján az eset két évvel ezelőtt történt: Simon Attilának akkor egy rendőr bevonta a jogosítványát, mert Sepsiszentgyörgy központjában előzés közben motorkerékpárjával ráhajtott a folytonos vonalra. Simon elmondása szerint az illető sepsiszentgyörgyi rendőrnek, V. L.-nek korábban volt egy konfliktusa vele, vélhetően ezért pécézte ki magának a forgalomban, és fiatal kollégáját utasította, állítsa meg, kizárólag őt, noha mások is előztek a folytonos vonal átlépésével. Ez látható is az egyik közeli jelzőlámpára felszerelt kamera által rögzített videofelvételen, amit Simon – a mondandóját bizonyító többi felvétellel együtt – be is játszott a színpadi kivetítőn.

A vállalkozó nem érezte jogosnak, hogy olyan rendőr bünteti meg őt, akiről szerinte „köztudott, hogy maga is sűrűn vét a szabályok ellen”, noha ezúttal a törvény betűje szerint járt el. Az eset után egyszer Simont is riasztották ismerősei, hogy most ő maga is meggyőződhet arról, V. L. egy bárban iszik (ez nem munkaidőben történt, a bár kamerája rögzítette a történteket), utána várhatóan autóba ül, így tetten érheti. Így is történt.

A helyszínre siető Simon autójával szembement az illetővel az utcán, a bár közelében,