Szélmalomharc a vérszívókkal

Egységes elgondolás, törvényes kötelezettség hiányában a székelyföldi városokban van, ahol tervszerű, máshol viszont esetleges vagy éppen teljesen hiányzik a szúnyogirtás, amit esetenként a bürokrácia is megnehezít. A vérszívók viszont tombolnak, a lakosság pedig védekezik, ahogy lehetőségei engedik.

Sokszor hiányzik vagy késik a szúnyogirtás. Bürokratikus akadályok is vannak. Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

– értékelt korábban lapunk megkeresésére egy szakember, akinek vállalkozása rovarirtást is végez. Mint mondta, ellenkező esetben csak a szúnyogpopuláció gyérítéséről beszélhetünk, ami nem olyan hatékony, mint a szúnyoglárvairtás. Ha pedig az irtás nem teljes körű – azaz csak a közterületekre korlátozódik –, valójában nem ér olyan sokat, mert a szomszédos zöldövezetekről visszatelepednek a szúnyogok.

Egy idényben időjárástól függően négy-öt beavatkozás volna az ideális, jó eredményeket pedig akkor lehetne elérni, ha már tavasszal, a petézés idején be lehetne avatkozni

Csak egy példa: Csíkszeredában a korábbi években a számvevőszék azt rótta fel a polgármesteri hivatalnak, hogy nemcsak közterületeken végeztette a szúnyogok pusztítását, hanem más – például egyházi tulajdonú területre is jutott a permetből, ez pedig nem törvényes.

Székelyföldön mostanáig inkább a kényszerű együttélés jellemezte az ember–szúnyog kapcsolatot, ami röviden azt jelenti, hogy a vérszívó csípett, a lakosság elviselte, vagy próbálta ezt megelőzni. Szúnyogirtásra néhány várost leszámítva soha nem volt példa, ahol pedig megtörténik, bürokratikus akadályok is felmerülnek.

A kézi és gépi eszközökkel, ködképzéssel végzett beavatkozás mellett a légi permetezés is egyre elterjedtebb, ez utóbbi nem csak közterületeket érint. Igaz, Székelyföldre még nem jutott el, de több városban – Szatmárnémeti, Románvásár, Temesvár, Craiova – repülőgépről szórják a vegyi anyagot, amely más rovarokra, így a méhekre is veszélyt jelenthet, ezért azokat ilyenkor el kell szállítani.

Marosvásárhelyen is megkezdődött a szúnyogok gyérítése, amit június 26–29. között végeznek a város közterületein – derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatójából. Szintén melegköd-képzéssel végzik a beavatkozást este tíz és reggel kilenc óra között, négy speciális gépjármű, illetve kézi porlasztót használó alkalmazottak részvételével.

Békés együttélés?

Gyergyószentmiklóson gyakorlatilag ismeretlen a szervezett szúnyogirtás. Mint a polgármesteri hivatal sajtószóvivője, Kertész László tájékoztatott, az elmúlt harminc évben nem végeztek ilyen jellegű beavatkozást a városban, mert nem volt rá szükség. „Ha a helyzet megköveteli, akkor természetesen szükségesnek tartjuk, mivel egy fontos beavatkozásról beszélünk” – tette hozzá a szóvivő.

Csíkszeredában az elmúlt három évben szünetelt a szúnyogirtás, amit korábban is többnyire augusztusban végeztek el. A polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályának vezetője, Lázár Péter szerint nem is nagyon volt rá szükség, idén viszont várhatóan júliusban elvégzik. Tavaly négy évre szóló szerződés aláírása érdekében készítettek elő közbeszerzési eljárást, hogy a procedúrát ne kelljen minden évben ismételni. A közbeszerzési eljárás egyelőre nem fejeződött be, de úgy tűnik, közelebbről lehet számítani arra, hogy lesz szerződése a városnak több évre szóló szúnyogirtásra.

A beavatkozások gyakoriságáról azt közölte, ez a rovarok szaporodásának dinamikájától is függ, amit az időjárás és a környezeti tényezők nagyban befolyásolnak, így általában évi egy-két alkalommal van erre szükség, de előfordul, hogy nincs. A szúnyogirtást csak közterületeken végzik el, földi szórással, hidegköd-képzéssel. Csíkszereda költségvetésében rovar- és rágcsálóirtásra idén 120 ezer lejt különítettek el, a valós költség a beavatkozások számától függ.

Sepsiszentgyörgyön a helyi önkormányzat évi egy alkalommal végezteti el a szúnyogirtást a város nagyobb, összefüggő zöldövezetein (stadion, parkok, átfolyó vizek mentén és azok árterületein) – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől. Tavaly 120 ezer négyzetméteren történt beavatkozás, ez áfa nélkül 48 ezer lejbe került a városnak.

Idén viszont még nem történt semmi, az önkormányzat két céggel is tárgyal, hogy elvégezzék a szúnyogirtást a város területén, az egyik cég repülőből permetezne, ami hatékonyabb volna, mert nem csak közterületre jutna a vegyszerből, ez a módszer azonban drágább.

Fertőzésveszély van

A viszketés, duzzanat mellett súlyos fertőzéssel járhat a szúnyogcsípés, az utóbbi években Romániában egyre több áldozatot szedő, nyugat-nílusi láz néven ismert vírusos betegséggel is fertőzhetnek a vérszívók. A betegség tavaly augusztusban Székelyföldet is elérte, egy idős kézdivásárhelyi férfi, aki nem hagyta el a várost, helyben fertőződött meg, majd később a kórházban elhunyt.

A szúnyogok elleni védekezés a klímaváltozással egyre fontosabbá válik, az afrikai eredetű csikungunya-lázat terjesztő ázsiai tigrisszúnyog is egyre több európai országban van jelen. Az egészségügyi igazgatóságok a betegségek megelőzése érdekében korábban már javasolták a hosszú ujjú felső és hosszúnadrág viseletét, különösen az esti órákban, valamint a sűrű növényzettel és magas páratartalommal rendelkező helyek elkerülését.

Fontos a szúnyogriasztó szerek használata, a lakásokban szúnyogháló felszerelése, az esővízgyűjtő tartályok, edények ürítése, a háztartási hulladék eltávolítása. A fertőzés tünetei – láz, fejfájás, izomgyengeség, emlékezetkiesés, hányás, ízületi fájdalmak – a szúnyogcsípés után három-hét nappal jelentkezhetnek. Ilyen esetben sürgősen orvoshoz kell fordulni.