Szelíd prefektúra a Kovászna megyei, csak ritkán perel a helyi tanácsokkal

A prefektus pontos számokkal is szolgált arra nézve, hogy milyen fajta dokumentumok törvényességét vizsgálták.

Mindet összevetve, az összesen 17 912 közigazgatási okiratból végül öt bizonyult jogszerűtlennek és maradt is az, ezek 0,027 százalékos aránya vélhetően példátlan az országban.

Ugyanígy, a tavalyi évben a prefektúrához és a két alárendelt egységéhez, az útleveleket, illetve a jogosítványokat kibocsátó hivatalokhoz intézett beadványokról is statisztika készült. Ezek szerint tavaly összesen 1068 petícióval fordultak az említett hivatalokhoz, ezeknek javarészét (945-öt) természetes személyek fogalmazták meg.

934-re a törvényes határidőn belül választ adtak vagy megoldást találtak (bár ez egyes esetekben azt jelentette, más, a megoldásban illetékes hivatalok felé kellett átirányítani a kérelmet), 114 esetben nem sikerült eleget tenni a beadványban megfogalmazott kérésnek, 6-ot pedig ejtettek, a többi megoldása folyamatban van.

A jogosítványokat kibocsátó hivatalhoz különösen sok, 864 petícióval fordultak a polgárok. Tavaly év végén ugyanis különösen sok jogosítvány járt le, nem mindenkinek sikerült volna azt a lejárta előtt megújítani, mert feltorlódtak a kérelmezők, nem kaptak időpontot.

De azért is külön folyamodtak a hivatal vezetőségéhez, hogy a sikeresen letett elméleti vizsga után valamilyen sürgető ok miatt (pl. a szülőket kell orvoshoz hordozni az autóval) hamarabb is letehessék a gyakorlati vizsgát, ne kelljen kivárni sorukat. A várakozási idő ugyanis a két vizsga között általában 2 és 10 hét között van, jelenleg két és fél hónap.

A prefektúrának, illetve annak jogi osztályának 203 esetben címeztek beadványokat, 94 esetben a földvisszaszolgáltatás volt azok tárgya.