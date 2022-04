Széles a skála: számos szövődményt okozhat a koronavírus

Vannak olyanok, akik arra panaszkodnak, hogy még mindig nem érzik a szagokat úgy, mint azelőtt, vagy megváltozott a szaglásuk, ízlelésük, tehát bizonyos szagokat és ízeket másmilyennek éreznek, mint előtte. Ezek a legfeltűnőbb tünetek, de talán a legkevésbé veszélyesek” – sorolta a koronavírus-fertőzés után előforduló kóros állapotok egy részét Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője.

Az aggasztóbb szövődmények között a légzőszervi, keringési problémákat említette meg. Ezeknek az együttes következménye az állandó fáradékonyság – ez is gyakori tünet –, amikor a korábbi beteg alapállapotban jól van, de ha fel kell sietnie egy lépcsőn vagy elindul egy emelkedőn, akkor pillanatok alatt kifullad, tehát nem bírja a terhelést. Ez a munkaképesség-, illetve általános hangulatromlással is járhat. Tar Gyöngyi szerint nagyon gyakran visszamaradhatnak a koronavírus-fertőzés után ilyen jellegű hangulatbetegségek, pszichiátriai problémák.

A kezelés hatását is vizsgálni kell

A koronavírus a tüdő mellett más belső szerveket is megtámadhat, ez is vezethet szövődményekhez. A vírusok közt sok olyan van, amely a hasnyálmirigyet is érinti – a koronavírus is ilyen –, ami utólag olyan sorvadásos jelenségeket okozhat, amely az inzulintermelés vagy az inzulinérzékenység csökkenéséhez vezet. Ez a vércukorszint emelkedéséhez, de akár cukorbetegséghez is vezethet. Az azonban még kutatásokat igényel, hogy a kezelés során alkalmazott gyógyszerek mellékhatása hozzájárul-e ehhez. Ehhez nagyszámú nemzetközi esetvizsgálatokra van szükség, amelyekben párhuzamosan vizsgálják azokat, akik kaptak bizonyos típusú kezeléseket, illetve azokat, akik nem. Ezekre a vizsgálatokra szükség lesz, hogy bizton megállapítható legyen, hogy a kóros állapotot a vírus, a kezelés okozza, vagy esetleg egy már meglévő állapotot erősített fel a vírusfertőzés által a szervezetre gyakorolt sokk – magyarázta Tar Gyöngyi. Kérdésünkre elmondta,