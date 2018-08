Szelektíven gyűjtik a hulladékot immár Gyergyóditróban is

Több faluból havonta szállítják el a szelektív hulladékot. Ditróban hétfőn tehetik ki a pillepalackokat. Képünk illusztráció

Alfaluban, Csomafalván tavaly ősz óta, Remetén tavasztól rendszeresen begyűjti a külön zsákokba rakott újrahasznosítható hulladékot egy gyergyóalfalvi magánvállalkozás. Hétfőtől a ditróiak által zsákolt pillepalackok is odakerülnek.

A fiatalok számára ismerős a palackgyűjtés

Gyergyóditróban hétfőn kezdődik a pillepalackok elszállítása a kapuk elől. Korábban iskolák tanulói szervezetten gyűjtötték a műanyagflakonokat, még versenyt is nyertek, ám hétfőtől más formában szabadulhatnak meg az ilyen típusú hulladéktól a háztartások.

Egyforma zsákokat osztottak ki, és abba gyűjthetik az összenyomott pillepalackot

– mondta Fazakas Szilárd, a község alpolgármestere. Hozzátette: akinek még szüksége van ilyen zsákra, igényelhet a polgármesteri hivatalnál. Kedden elektromos hulladékgyűjtés volt, tervezik, hogy majd rendre más újrahasznosítható anyagot is elszállítanak a lakóktól.

A helyi polgármesteri hivatal feladata szóróanyagok, reklámok által hirdetni az akciót, illetve zsákokat beszerezni, amit aztán a gyergyóalfalvi Gál D. Mihály egyéni vállalkozása eljuttat a házakhoz. Azt is elmondta Fazakas Szilárd, a fiatalok biztosan szelektíven gyűjtik majd a szemetet, mert a tél folyamán is előadást hallhattak a témában, az iskola keretén belül is gyűjtöttek, többször is.

Egyelőre havi rendszerességű lesz a szelektív hulladék elszállítása a községben, de tervezik, hogy kéthetente szállítják majd el

– tudtuk meg az alpolgármestertől.

Gyergyóalfalvi a telephely

Gál Erika, a gyergyóalfalvi magánvállalkozás munkatársa elmondta, a Salubriserv cég alvállalkozójaként láttak hozzá e tevékenységhez, átveszik, válogatják, préselik, és különböző újrahasznosító cégekhez továbbítják a hulladékot.

Tavaly szeptembertől Gyergyóalfaluból havonta kétszer, Gyergyócsomafalváról egyszer és idén márciustól Gyergyóremetéről havi egy alkalommal szállítják el a szelektív hulladékot.

Településenként 1200–1700 kg-ot nyom alkalmanként a rakomány. Ha üveget is gyűjtenek, akkor 5–6000 kg is összegyűl.

A lakók gyűjthetnek sörösdobozt, kartont, pillepalackot. Amint elmondta, Remetén a csomagolóanyagként használt fóliával is próbálkoztak, de olyan anyagok is kerültek bele, amit nem tudtak továbbküldeni, például kávéstasak, chipszes zacskó. Ami nem egyféle anyagból készült, azt nem lehet újrahasznosítani – tette hozzá. Arról is informált, Bukarestbe továbbítják az üveget, a flakonok Buzăuba viszik, a kartont brókereknek adják el. Egyszerre 8 tonnát továbbítanak.

„Nem szép munka, szaga is van időnként, s csak ezzel nem érné meg foglalkozni”, éppen ezért az ócskavasat is gyűjtik.

Ha az Alfaluból Szárhegy felé vezető út mentén lévő telephelyre vinné valaki az újrahasznosítható hulladékot, megteheti, a pillepalack kilogrammjáért 60 banit adnak, a sörös dobozok kilójáért 2 lejt, az ócskavas ára 50–60 bani között mozog. Az ócskavasat, ha van igény rá, háztól is elszállítják, amennyiben több, mint 500 kg-ot nyom az összegyűjtött mennyiség.

Máshol is külön zsákokba gyűjthetik

Vaslábon, Marosfőn, Gyergyóvárhegyen, Gyergyóújfaluban az RDE Huron, míg Gyergyószentmiklóson az RDE Harghita cég szállítja el a háztartási szemetet és a szelektív hulladékot. Amint Koszta Attila, a két RDE-vállakozás ügyvezetője ismertette, Gyergyószentmiklósról heti rendszerességgel szállítják el az újrahasznosítható hulladékot, míg Vasláb, Marosfő, Alfalu, Várhegy településeken a szállítás gyakorisága változó, átlagban havonta egy alkalommal kerül rá sor. E településeken zsákokat a cég székhelyén lehet igényelni. Kérdésre válaszolva kifejtette, újrahasznosítókhoz kerül az általuk elszállított hulladék.

Segíteni is lehet a palackokkal

Beteg gyerek jobbulásához járulhat hozzá az, aki a külön gyűjtött, újrahasznosítható hulladékot Páll Sándornak adományozza. Alfaluban, a Szentmiklós felé vezető út mentén konténer van egy porta előtt, felirat hirdeti, mi dobható bele. Tavaly adtuk hírül, hogy Páll Sándor joghurtkészítésbe kezdett, miután halmozottan sérült gyermekének műtétekre is szüksége van. Az új joghurtos flakonok árába az eladó beszámítja az újrahasznosítható hulladékot, ezért aki úgy látja jónak, ott is megszabadulhat a flakonoktól, üvegektől oly módon, hogy miközben óvja környezetét, segít embertársán is.