Szekérbaleset áldozata lett egy idős újtusnádi férfi

A csíki hegyimentő csapatot szombaton reggel fél kilenc előtt riasztották a 112-es sürgősségi hívószámon, és azonnal indultak is a helyszínre, egy Újtusnád és Mohos közötti erdős területre, ahová rövid idő alatt meg is érkeztek a speciális terepjárójukkal. Ott azonban már nem tudtak segíteni az áldozaton, odaérkezésükkor ugyanis a férfi már halott volt.

Amint György László, a csapat vezetője megkeresésünkre válaszolva elmondta, előírás, hogy ilyen esetekben értesíteni kell a bűnügyi nyomozókat is, hogy ők megállapíthassák, nem merül-e fel bűncselekmény gyanúja. Most is kiszálltak a rendőrség szakemberei, és ők is azt állapították meg, hogy ebben az esetben nem volt szó ilyesmiről. Mint megtudtuk,