Székelyudvarhelyi tűzzománcművész kapta a közjó szolgálatáért járó Rotary-díjat

Számos szakmai kitüntetése mellé a székelyudvarhelyi Rotary klub Közjó szolgálatáért díját is megkapta a közösség elismeréseként Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománcművész. Az elismerés megerősíti a díjazottat, hogy a sokéves munkájára fordított energia nem volt hiábavaló, és elmondása szerint külön jól esik, hogy azt egy hozzá közel álló közösségtől kapta.

A székelyudvarhelyi Rotary klub fő célja az elitoktatás támogatása, emellett azonban a közösségért alázattal tevő személyek elismerését is kiemelt figyelemmel kezelik. Ezért hozták létre a Közjó szolgálatáért Rotary-díjat, melynek díjazottja idén Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománcművész volt, aki az idei Rotary-bálon vehette át az elismeréssel járó díját.

Mint a művésszel való beszélgetésünk során kiderült, a Rotary klub tagjai Székelyudvarhely tárgyi és szellemi értékeinek itthon és külföldön való népszerűsítéséért, valamint a tűzzománcozáshoz kapcsolódó tevékenységéért ítélték oda neki a díjat.

Hirdetés

Elekes Gyula alkotásai, a korona-, valamint a Szent István és kora installációk, az Udvarhelyi Híres Emberek interaktív kiállítás számos helyen látható volt már belföldön, illetve Magyarországon is, ezáltal népszerűsítve az általános kultúra mellett a várost is, ahol az alkotások születettek. Idénre is több vándorkiállítás van betervezve a különböző műveiből, amellyel a város hírnevét öregbíti.