Székelyudvarhelyi reakció a zászlóbírságra: fellebbezés és gyűjtés

Mindenképp fellebbezni fog a székelyudvarhelyi városháza a március 15-én kihelyezett magyar zászlók miatti bírság ügyében – közölte Venczel Attila főjegyző. Időközben egy civil szerveződés közösségi gyűjtést is indított a polgármesterre kiszabott büntetés kifizetése érdekében.

Nem mindenkinek tetszettek a magyar zászlók Székelyudvarhelyen • Fotó: Beliczay László

Ötezer lejes bírságot szabott ki Hargita Megye Prefektusi Hivatala Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármesterre, amiért magyar zászlókkal díszíttette ki a várost március 15-ére. A kormányhivatal Marius Țepeluș, prefektusi teendőkkel megbízott alprefektus által aláírt értesítőjéből kiderül, hogy a zászlók nem megfelelő használatát kifogásolták, vagyis hogy közterületen egy idegen ország jelképét használták a román lobogó nélkül – tudtuk meg Venczel Attila főjegyzőtől.

Gálfi is megkapta a bírságról szóló értesítőt a március 15-i zászlók miatt Ötezer lejes bírságot szabott ki a Hargita megyei kormányhivatal a Székelyudvarhelyen március 15-e alkalmából kihelyezett magyar zászlók miatt – derül ki Gálfi Árpád polgármester pénteken közzétett Facebook-bejegyzéséből. Ötezer lejes bírságot szabott ki a Hargita megyei kormányhivatal a Székelyudvarhelyen március 15-e alkalmából kihelyezett magyar zászlók miatt – derül ki Gálfi Árpád polgármester pénteken közzétett Facebook-bejegyzéséből.

A főjegyző elmondta, a bírságot Gálfi Árpád polgármesterre szabták ki – nem a város kasszájából kell kifizetni –, hiszen a jogszabályok szerint köteles felelősséget vállalni a hasonló ügyekben. Arról is beszélt ugyanakkor, hogy mindenképp fellebbezni fognak a büntetés ellen. Egyelőre

nem kívánta közölni, hogy mivel védekeznek majd, hiszen ezzel felkészülési időt adnának a másik félnek.

Kérdésünkre ugyanakkor kifejtette, a korábbi években több hasonló bírságot is kapott a városháza a magyar szimbólumok használatáért, ezek mindegyike ellen fellebbeztek, ám jogerős döntés még nem született.

Gyűjtést szerveznek



A Tiszta Kezekkel Székelyudvarhelyért Mozgalom a közösségi médiában jelentette be, hogy gyűjtést szerveznek a polgármesterre kiszabott büntetés kifizetése érdekében, és arra kérnek mindenkit, hogy ha jelképes összeggel is, de támogassák az akciójukat. Az ebből a célból kihelyezett gyűjtődobozt a Városháza tér 6. szám alatt lévő cukrászdában lehet megtalálni. A dobozt pénteken közéleti szereplők és civil szervezetek képviselőinek jelenlétében fogják kibontani. Időközben Bíró Edith, a Székely Nemzeti Tanács helyi elnöke is jelezte, hogy támogatják a kezdeményezést.