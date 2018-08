Székelyudvarhelyi Őszi Vásár – jelentkezhetnek már a kiállítók

Elkezdődtek az előkészületek: a térség, a régió legrangosabb gazdasági rendezvényét, a székelyudvarhelyi Őszi Vásárt idén október első hétvégéjén tartják, a kiállítók jelentkezését viszont már most várják a szervezők.

Archív • Fotó: Barabás Ákos

Tavaly, a 25. Őszi Vásár minden tekintetben emlékezetes év volt, hiszen nemcsak a látogatók, de a kiállítók száma is meghaladta a korábbi évekét. Az évről évre mintegy húszezer látogatót bevonzó rendezvénysorozat széleskörű közönséget kíván megszólítani idén is. A városi sportcsarnokban tartandó nemzetközi kiállítás és vásár mellett ezúttal is lesz Autó Expó, szabadtéri borfesztivál, üzleti konferencia (amely ezúttal a Hargita Business Centerrel partnerségben valósul meg), Székely Termékek Fesztiválja, illetve számos szabadtéri rendezvény (gasztro- és szabadtéri programok, koncertek, gyermekfoglalkozások). A szervezők ugyanakkor idén még több nyereménnyel várják a sportcsarnoka és környékére, illetve a minifocipályára betérőket.

A nemzetközi vásár alkalmából évente közel 150 kiállító mutatja be termékeit. A vásárral egybekötött kiállítás gazdasági sikereit mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt években magyarországi kiállítók is részt vettek a rendezvényen. A visszajelzések meg az eddigi tapasztalatok szerint az anyaországi cégek számára rendkívüli jelentőséggel bír, hogy Székelyföld legjelentősebb gazdasági eseményén bemutatkozhassanak, ismertté tegyék termékeiket, szolgáltatásaikat.

A Székelyudvarhelyi Őszi Vásár tematikája a térség gazdasági értékeihez igazodik, így tehát az alábbi iparágakból jelentkeznek kiállítók: textilipar, mezőgazdaság és élelmiszeripar, építő- és építőanyagipar, gépipar, technika, márkaképviseletek az autókereskedelem területéről, szabadidő, utazás, kézművesség és különböző szolgáltatások területéről. A jelentkezés első felvonását már megnyitották:

azok a kiállítani vágyók, akik augusztus 31-éig jelzik ebbéli szándékukat, kedvezményben részesülnek.

Érdemes időben helyet foglalni, ugyanis tavaly is túljelentkezés volt a kiállítófelületekre. A részvételi szándékot az oszivasar@oszivasar.ro címen vagy a 0722–626555-ös telefonszámon lehet jelezni.