Székelyudvarhelyen is végezhetnek koronavírus-tesztelést

Székelyudvarhely is rendelkezik már koronavírustesztek elvégzéséhez szükséges laborműszerrel, jövő héttől kezdődhetnek el a helyi tesztelések. A városi kórház több lélegeztetőgépet is kapott magánvállalkozók adományaiból, illetve védőfelszerelések is érkeztek az egészségügyi intézménybe, amely rendelkezik minden szükséges anyagi forrással, amelyek a rendkívüli helyzet miatt előállt költségek fedezésére kellenek. A járványmegelőzési intézkedések tekintetében pedig lépéselőnyben van a település más városokhoz képest – hangzott el a városháza csütörtöki, online sajtótájékoztatóján.

A megérkezett szállítmány egy része • Fotó: Lőrincz Csaba

Székelyudvarhely lépéselőnyben van, ugyanis a városvezetés már az országos intézkedések előtt egy héttel korlátozásokat vezetett be a szórakozóhelyek nyitva tartására vonatkozóan, ugyanakkor a kínai és észak-olaszországi eseményekből okulva Gálfi Árpád polgármester válságkezelő munkacsoportot hozott létre, amely négy fontos területen – egészségügy, városgazdálkodás, kommunikáció, a polgármesteri hivatal működése és koordinációja – tevékenykedett az elmúlt időszakban – hangzott el csütörtökön a koronavírus-járvány megelőzése érdekében tett lépésekről szóló online városházi sajtótájékoztatón.

„Tegnap (szerdán – szerk. megj.) már át is adtunk a kórháznak három új lélegeztetőgépet, a tesztelőgép is Székelyudvarhelyre érkezett, és

nagy valószínűséggel jövő héttől már nem Kolozsváron vagy Brassóban, hanem Székelyudvarhelyen végezhetjük el a koronavírusteszteket.

Ez is egy nagy előrelépés” – számolt be az egészségügyi téren tett lépésekről Gálfi Árpád, kitérve a válságkezelő munkacsoport további tevékenységi területeinek a fontosságára is.

Jakab Attila városmenedzser, a válságkezelő munkacsoport vezetője elmondta, már a kezdetekben tudatosult, hogy a határozott megelőző intézkedések a leghatékonyabb eszközök a járvány megfékezésére, ezért elsőként a szórakozóhelyek nyitva tartásának korlátozására, a lakosság tájékoztatására fektettek hangsúlyt, továbbá a városi kórház ellátására a szükséges eszközökkel, illetve védőfelszereléssel.

A kórháznak rendelkezésére állnak a szükséges anyagi források mind a gépek, mind a védőfelszerelések beszerzésére, a gondot az jelenti, hogy nemzetközi szinten is nagyon megnőtt ezek iránt a kereslet,

leterheltek a hagyományos beszerzési csatornák. A kórház által hivatalosan megrendelt lélegeztetőgépek májusban érkeznek meg, a helyi magánszféra összefogásának köszönhetően viszont már megérkezett négy lélegeztetőgép a városi kórházba az elmúlt napokban, ugyanakkor a támogatók vérgáz-analizátort is vásároltak, betegfigyelő monitorokat, védőruházatokat, kesztyűket, és csütörtökön is érkezik egy mikrobusznyi szállítmány a kórházba – számolt be a beszerzésekről Jakab Attila.

A kórház ugyanakkor egy mobil röntgengépet is rendelt, ami ugyancsak fontos diagnosztikai eszköz a tüdőgyulladást okozó vírusfertőzés felderítése esetében. Megjegyezte, a kórháznak és a magánszférának is vannak rendelkezésre álló forrásai a további beszerzésekre, keresik a beszállítókat, és azoktól rendelnek, amelyek a leggyorsabban és legbiztonságosabban teljesíteni tudják a megrendeléseket.

A koronavírusteszt elvégzésére képes laborműszerrel kapcsolatban elmondta, 4–5 óránként 45 teszt elvégzésére képes, és tudomásuk szerint ez a nagy megbízhatóságú eredményt hozó laborkészülék, nem pedig gyorsteszt-berendezés. A tervek szerint

főként az igazolt koronavírusos betegek kontaktjait fogják tesztelni, hogy minél hatékonyabban lehessen csökkenteni a vírus tovább terjedését.

A városgazdálkodási területen az utak, közterek, játszóterek, piacok, köztéri elemek, padok, autóbusz-állomások, lépcsőházak folyamatos fertőtlenítését kellett megszervezze a válságkezelő munkacsoport, továbbá a karanténok működtetését, és kiemelten fontos feladatként kezelik a folyamatos közműellátás ellenőrzését is a krízis ideje alatt.

HIRDETÉS

Kommunikációs téren a valós idejű és hiteles tájékoztatást, a lakosság felkészítését az új helyzetre, ezáltal a pánikhelyzet megelőzését tartja a legfontosabb feladatának a munkacsoport.

Ide tartozik a helyi és országos intézkedések valós időben történő kiközlése, a #maradjotthon kampány, információs és figyelemfelkeltő plakátok kihelyezése az üzletekben, piacokon, valamint a polgármesteri hivatal Facebook- és weboldalának folyamatos frissítése hiteles információkkal és minden, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésről, továbbá Alfréd, a virtuális közhivatalnok is, a Városházi Hírlap, valamint a sajtó tájékoztatása.

A válságkezelő munkacsoport negyedik tevékenységi feladata a városháza „home office” üzemmódba való átszervezése volt úgy, hogy a lakosság továbbra is hozzáférjen a halaszthatatlan ügyintézési lehetőségekhez, és a 65 évnél idősebb, ellátást igénylő nyugdíjasok se maradjanak segítség nélkül. Utóbbit helybéli civil önkéntesek segítségével biztosítja a városháza.