Székelyudvarhely forgalmas és lakott részei, ahol még járdák sincsenek

Több székelyudvarhelyi városnegyedben, lakótelepen is arra panaszkodnak, hogy nincs járda, emiatt balesetveszélyes a gyalogos közlekedés. Másutt pedig annyira szűkek az utcák, hogy autóval is nehéz rajtuk közlekedni. A probléma nem új keletű, régi mulasztásokra vezethető vissza, amelynek megoldásához a lakók együttműködésére vagy jogi eljárásra van szükség.

Hasonló gondok több helyen is vannak városszerte, azonban

Az ügyben Zörgő Noémit, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivőjét kérdeztük, aki elmondta, a városnak nincs a tulajdonában ott terület, amelyen járdát lehetne kialakítani, ráadásul az az útszakasz nem is a város, hanem a megyei tanács tulajdonában van (ezért is megyei besorolású a már említett út).

A kadicsfalviak arra panaszkodnak, hogy ezen a városrészen nincsenek járdák, ezért ott nagyon veszélyes a gyalogos közlekedés. Bizonyos napszakokban meglehetősen intenzív az autós forgalom, főleg a 134A jelzésű megyei besorolású úton, kamionok is gyakran járnak arra, ami miatt a szülők sem iskolába járni, sem játszani nem engedhetik gyermekeiket felügyelet nélkül.

Székelyudvarhely tavaly novemberben benyújtotta az igénylést a programra, tízmillió lej garantált támogatást kap majd. A sajtóreferens hozzátette, a megyék szerinti leosztást követően fennmaradhatnak még összegek, amelyekből szintén részesülhet a város, ezért összesen 44 millió lejre nyújtottak be pályázatot. Az eredményhirdetést februárra ígérték, de még nem érkezett hivatalos értesítés az elbírálásról – tette hozzá Zörgő Noémi.

Régi mulasztások

Nem csak Kadicsfalván vannak hasonló problémák, hanem az újabb városrészeken is, mint például a Csalókán vagy a Szászok Táborában – sorolta László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője. Hozzátette, tudomása szerint e városrészek létrejöttekor, még a kétezres években, nem minden esetben készültek átfogó rendezési tervek, számos helyen a kerítések elhelyezésére nem is kértek építkezési engedélyt, holott ez is ugyanúgy kötelező lett volna, ahogy egy ház megépítésénél. Akkoriban viszont