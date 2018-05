Székelyszentlélek leányegyházában a fatimai jelenések napján ültek búcsút

Másfél évtizede szentelték fel a Fatimai Szűzanya tiszteletére Székelyszentlélek leányegyházközségének első templomát. Vasárnap a hálaima azokért is szólt Bogárfalván, akik megálmodták a szent hajlékot. Közülük Hajdó István plébános, Bálint Mátyás és Magyari Árpád már az örökkévalóságból vigyázza a leányegyházközséget.

A búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás Barna plébános volt • Fotó: Veres Nándor

A bogárfalvi búcsús szentmise szónoka, Tamás Barna, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Egyházközség plébános a Jézustól tanult Mária-tiszteletről beszélt. Kiemelte: „A keresztény hívek azért is fordulnak különös tisztelettel Mária felé, mert meggyőződésük szerint az örökkévalóságban is folytatja anyai szolgálatát. Most már nemcsak Jézust szolgálja, hanem kiterjeszti anyai szeretetét Jézus követőire.” A liturgián közreműködött az Ave Rosa Vegyeskar, Ambrus Ferenc kántor vezényletével.

Benedek Sándor, az anyaegyházközség plébánosa köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a kis falu ünnepéhez. Megtudtuk: Székelyszentléleken a kerület papjainak részvételével pünkösdhétfőn déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnep szónoka a falu szülötte, Kiss Endre, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet lelki igazgatója lesz.