Székelykeresztúr után már Marosvásárhelyen is ki lehet próbálni az egyedi tervezésű okos padot

• Fotó: Haáz Vince

Alumíniumból készült okos padot helyeztek el Marosvásárhelyen, a Színház téren. A napelemmel működő pad feltölti a telefonokat, 4G-s internetet biztosít, de méri a levegő minőségét is, továbbá adatokat szolgáltat az érdeklődők, használók számáról is. A padot egy magyarországi cég gyártja, amelynek termékei Horvátországban, Görögországban és Németországban is jelen vannak már. A Marosvásárhelyen kiállított fedett pad az első ilyen termék, és fél évre adták használatba, ingyen a vásárhelyi városházának, a városlakóknak.

A termékről a sajtó képviselőinek a magyarországi cég romániai képviselője, Nagy Roland beszélt, aki elmondta, hogy a napelemmel működő, nyolcszemélyes okos pad tartós alumíniumból készült, és reméli, hogy sok Marosvásárhely fogja kipróbálni. Marosvásárhelyen, szintén a főtéren egy magán vendéglátóegységnél van egy kisebb méretű okos padjuk, egy másik pedig Székelykeresztúron.