Székelykapu-legószett? Ha elegen mögé állnak, még meg is valósulhat

Mintegy ezer legókockából tervezett és épített egy miniatűr székelykaput a sepsiszentgyörgyi Kerestély Koppány, amivel be is nevezett a Lego Ideas-programba, ahol a szükséges támogatás megszerzését követően a LEGO hivatalos szettként adhatja ki az elképzelést. Ehhez azonban tízezer virtuális támogatóra van szükség.

Néhány darabból álló Lego Duplo, vagy több száz, esetleg ezer darabos legószett: sokunk háztartásában fellelhető a dán játékgyártó valamely terméke, ami amellett, hogy órákra képes lekötni a gyerek figyelmét, bosszúság-forrás is, amikor szanaszét hagyják, és valaki rálép egy élesebb darabra… De nem csak a gyerekek kiváltsága, ugyanis

felnőttek, gyűjtők és rajongók számára is készülnek különböző legószettek, amik vagy eredeti ötlet, vagy más szellemi tulajdonon (filmek, sorozatok, videójátékok), alapulnak. Így vannak, akik képesek kiadni akár több ezer lejt is egy komplexebb legószettért, csak azért, hogy kirakva az otthonuk dísze lehessen.

Azt azonban kevesebben ismerik, hogy van egy felület, ahová saját legókészlet-ötlettel is be lehet nevezni, és ha kellően sok virtuális támogatást kap az elképzelés, akkor azt akár el is készítheti a dán játékgyártó cég, amennyiben megfelel a szabályzatuknak. A Lego Ideas egyébként Lego Cuusoo néven indult egy aloldalként, majd ebből lett az Ideas, ahol