Székelyföldről a 21. században

A Nap Kiadó, valamint Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa közös szervezésében tartottak könyvbemutatót csütörtökön a csíkszeredai Lázár-házban. A Magyar szemhatár sorozat harmadik kötete Kárpátalja és Felvidék után Székelyföldet vette alapul, továbbá a Trianoni hófogságban című kötetet is bemutatták.

• Fotó: Veres Nándor

A képekkel és térképekkel ellátott könyv egy sorozat része, egy másik kötetben majd a Partiumot is bemutatják hasonló megvilágításban.

a kötet többek között a népességpolitika, a kultúra, a közigazgatás és a nyelvjárás megvilágításában is tartalmaz tanulmányokat.

A Trianoni hófogságban című kötetet előbb Pusztay János, a Magyar szemhatár sorozat kitalálója mutatta be, később pedig a szerző, Cseke Péter is beszélt a könyvről. A kötet a két világháború közötti erdélyi magyar szellemi élet ábrázolása, amely kivételesen nem irodalomcentrikus, hanem elsősorban a fiatalok mozgalmait írja le. Az egyedi megvilágítást szimbolizáló művet a szerző olyan törésvonalként jellemezte, amelyről nem sok szó esik. A két bemutatott köteten kívül Sebestyén Ilona főszerkesztő további kötetekről is szót ejtett az eseményen.