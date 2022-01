Székelyföldön továbbra is Hargita megyében van legtöbb három ezrelék fölötti település

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Hargita megyében Gyergyószentmiklós és Csíkszereda fertőzöttségi aránya továbbra is három ezrelék fölött van, nyolc másik településsel együtt, szerda óta ugyanis Gyergyóvárhegy is felkerült a vörös zónás listára. Ezzel szemben Maros megyében csütörtökön is Dános és Gernyeszeg fertőzöttségi mutatója áll a három ezrelékes határérték felett – akárcsak egy nappal korábban. Kovászna megyében viszont csütörtökre Nagyborosnyó is lekerült a vörös zónás településeket felsorakoztató listáról, így jelenleg egy településen sem haladja meg a határértéket az incidencia. Mint ismeretes, a 3 ezreléknél nagyobb fertőzöttségi rátájú településeken online oktatásra térnek át következő hétfőtől azok az óvodák és iskolák, amelyek személyzetének átoltottsága pénteken kisebb volt 60 százaléknál.

HIRDETÉS

Az alábbiakban megtekinthető, hogyan áll a fertőzöttségi arány a székelyföldi városokban. Az összesítésben szerepelnek továbbá a háromezrelékes fertőzöttségi határértéket meghaladó székelyföldi községek is.