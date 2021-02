Székelyföldi útjára indult a szívpárna-mozgalom a mellműtéten átesett nők felkarolására

A mellműtéten átesett nőknek nyújt fizikai és lelki segítséget az a szív alakú párna, amely méretei és puhasága révén enyhít a feszülésen, védi a műtétet, csökkenti a seb húzódását. De legalább ennyire enyhít a lelki sérüléseken is, amit a kemoterápia és a mellműtét okoz. Szövérffi Melindával beszélgettünk, aki a szívpárna-mozgalmat Székelyföldön is útjára indította, és alig egy hete már meg is kapták az első párnákat a műtéten átesett hölgyek.

• Fotó: Szövérffi Melinda

A mozgalom az Amerikai Egyesült Államokban indult el húsz évvel ezelőtt. Egy Tennessee állambeli onkológiai klinikán az egyik nővérnél mellrákot diagnosztizáltak, és a nagynénjei varrtak számára egy szív alakú párnát a műtét utáni időszakra.

HIRDETÉS

A szív alakú párna, amelyet ma már a világ számos országában ajándékoznak az emlőrákkal műtött pácienseknek, a műtött résznél a hónalj alá téve csökkenti a fájdalmat és a feszülést, véd a véletlenszerű ütődésektől, csökkenti a seb húzódását. A mellműtéten frissen átesett hölgyeken segítő párnát Székelyföldön is útjára indította Szövérffi Melinda, a lukailencfalvi református lelkipásztor felesége a Nova Perspectiva Egyesület keretében. Alig egy hét alatt több erdélyi hölgy is kapott már párnát, és többen fel is karolták a mozgalmat, amellyel új perspektívát, jövőképet szeretnének nyújtani a bajba jutottaknak.

A szívpárna küldetése

Szövérffi Melindát legutóbb Csíkszeredából kereste meg egy olyan hölgy, aki két mellműtéten is átesett húsz évvel ezelőtt, amikor még másképp kezelték a mellrák következtében végzett műtétet, a társadalom szemében tabunak számított. Azóta ez változott szerencsére, de segítségre akkor is és most is ugyanúgy szüksége van a mellműtéten átesett nőknek.

A csíkszeredai hölgy szeretné ott is terjeszteni a párnát, ő megvarrná, és szeretne egy csoportot, fórumot is indítani az asszonyoknak, ahol időnkét találkozhatnak, kibeszélhetik magukat, segítséget nyújthatnak egymásnak.

De azok a hölgyek is terjesztik a szívpárna hírét, akik már megkapták, vagy akik kemoterápiára járnak, szintén elmondják az asszisztenseknek, egészségügyi dolgozóknak, hogy lehetőség van ilyen párnát igényelni” – számolt be a Székelyhonnak a mozgalom helyi kezdeményezője.

Mint fogalmazott, a fizikai tünetek enyhítésén túl lelki segítség is a Szívpárna, mert aki kap egy párnát, tudja, hogy rá gondolnak, fontos egy közösségnek, számon tartják, hogy beteg, és ez nagy segítséget jelent a hölgyeknek a továbblépésben.

Akikkel én beszéltem, elmondták, hogy nagy sokk érte őket, amikor megtudták, hogy nagy a baj, esetleg már áttét van. Az is nehéz, amikor fel kell dolgozni nőként, hogy már az első kemoterápia után elhull a hajuk, nehéz és fájdalmas időszak ez, és ekkor jön egy párna, amit átölelhetnek, és enyhíti a fájdalmat

– fogalmazta meg a szívpárna küldetését a lukailencfalvi kezdeményező. Járványidőszakban pedig még inkább felértékelődik az ölelés szerepe, amikor sokszor családtagok sem ölelhetik át egymást hosszú ideig. Lelkileg biztonságot ad, feltölt, a hölgyek elhiszik, hogy van amiért küzdeni – tette hozzá Szövérffi Melinda. A mintegy negyvenszer harminc centis párnának standard mérete és puhasága van, mosható pamutanyagból készül és könnyen szárad.

Lehetőség támogatásra

A kezdeményező legfontosabb üzenete, hogy egészségesként segítsünk olyanokon, akik bajban vannak, mert addig kell értékelni az egészséget, amíg megvan. Gyakorlatilag a párna szabásmintája és küldetése adja a mozgalom lényegét. Két méter pamutanyagból és egy kiló töltőanyagból kilenc párna jön ki. A Maros megyei kezdeményező már két adagra kapott további ajánlkozókat, akik megvásárolják, és elkészítik a szívpárnákat – számolt be az alig egy hét alatt elért eredményről. Ha bárki támogatni szeretné a kezdeményezést anyagilag, varrással vagy pamutanyaggal, akkor keresse a Szívpárna Nőknek Facebook-oldalt.