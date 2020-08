Székelyföldi kenyérkörkép: hol a fehéret, hol a háziast szeretik, az olcsót viszont mindenütt

Összetett oka van annak, hogy az Európai Unió szintjén Romániában a legolcsóbb a kenyér: a székelyföldi illetékesek szerint sokan még mindig az ár alapján döntenek, és az olcsó, gyengébb minőségű terméket részesítik előnyben, így nincs is lehetőség kiugró fejlődésre. Ettől eltekintve javult a kenyér minősége az országban, és a választék is bővült.

Térségenként változik, milyen kenyeret fogyasztanak. Van, ahol a vekni, máshol a házikenyér a legnépszerűbb • Fotó: Gábos Albin

Összetett oka van annak, hogy az Európai Unió szintjén Romániában a legolcsóbb a kenyér – szögezte le megkeresésünkre Diószegi László. A sepsiszentgyörgyi pékség tulajdonosa kifejtette, az elmúlt tíz évben sokat javult a romániai kenyér minősége, és a választék is bővült. Mint felidézte,

Az Eurostat adatsoraiból ugyanakkor arra is fény derül, hogy Romániában olyan nem EU-tag balkáni államokhoz mérten is olcsóbb a kenyér, mint Észak-Makedónia, Albánia, Szerbia vagy Bosznia-Hercegovina. Gyakorlatilag

Diószegi rámutatott, míg a gyenge lisztből készült, adalékanyagokkal felfújt kenyér nálunk 80 eurócentért vásárolható meg az üzletekben, a hasonló termék Nyugaton 1,20 euró. A jó minőségű kenyeret nálunk már 1,20–1,50 euróért meg lehet venni, a nyugat-európai államokban 3–5 eurót is elkérnek ugyanezért.

„Ma már átlagban jobb a hazai a kenyér minősége, mint tíz évvel ezelőtt, még akkor is, ha a jó kenyér többe kerül. A helyzet tovább fog javulni, hiszen változnak a fogyasztói szokások, sokan keresik a barna lisztből, teljes kiőrlésű lisztből, rozslisztből készült vagy éppen magvakkal dúsított kenyeret” – osztotta meg velünk tapasztalatait a vállalkozó. Meglátása szerint

a háziasszonyok hetente egy-két alkalommal sütnek 10–12 kenyeret eladásra is.

illetve a szomszédos megyékből is hoznak pékipari termékeket. „Emellett a feketegazdaság is bekavar a piacra a háztáji sütés miatt, főként a járványhelyzet alatt vált népszerűvé, hogy

Hargita megyében nagy a konkurencia, Csíkszéken, Udvarhelyszéken és Gyergyószéken is számos pékség működik,

Albert László, a Harmopan Rt. ügyvezető igazgatója a téma kapcsán elmondta, a romániai lakosság számára a kenyér árának növekedése mindig is érzékeny téma volt, és rendszerint nagy felháborodást vált ki, ezért is bánnak óvatosan ezzel a pékségek. Másrészt

Másrészt – húzta alá a szakember – azt is számításba kell venni, hogy Romániában még mindig olcsóbb a munkaerő, ez is meghatározó az előállítási költségnél. A Diószegi pékségben például átlag 550 euró körül keres egy pék, míg Németországban ennek a háromszorosát, és ez is befolyásolja a kenyér eladási árát.

Mások a munkaerővel járó kiadások is

Hozzátette, az is befolyásolja az árakat, hogy hol milyen kenyeret fogyaszt legszívesebben a lakosság. Románia azon vidékein, ahol a kisméretű veknik a legnépszerűbbek, már teljesen gépesítették a vonalakat, emberi munkaerőre alig van szükség, így a költségek is jóval alacsonyabbak, tehát a kenyeret is olcsóbban tudják adni.

„Ez nem megy a helyi jellegű, házias kenyerekkel, amelyek Székelyföldön népszerűek, mivel ezek előállításához kézi, emberi munka szükséges. Persze drágábbak is, mint a veknik, de a minőség szempontjából nem lehet egy lapon emlegetni őket” – húzta alá.

A vásárlási szokások egyébként a megyén belül igencsak változatosak Albert László tapasztalatai szerint. Mint mondta,

Maroshévízen és Székelykeresztúr környékén főként fehér kenyeret fogyasztanak, vekni vagy kerek termék formájában, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda környékén viszont már a házias termékeket keresik, Udvarhelyszéken pedig vegyesek az igények,

ott veknit és házias kenyeret is fogyasztanak, utóbbiból viszont a szellősebb változatot, nem az olyan töményet, mint Gyergyóban és Csíkban. A barna kenyerek is keresettek, a rozsos termékek pedig Csíkszeredában kimondottan népszerűek, Székelyudvarhelyen viszont nem. A teljes kiőrlésű lisztből készült kenyerekre is van igény, de csak kisebb mennyiségben.

Zárásként arra is kitért, hogy a térségbeli pékségek rendszerint évente egy alkalommal emelik meg az árakat, idén eddig mindössze egy pékség drágított, de várhatóan követni fogja a többi is, mivel a búza a tavalyi árhoz képest 20 százalékkal drágult. A Harmopan esetében előreláthatóan 8–10 százalékkal nőnek majd az árak, de egyelőre nem döntöttek véglegesen a kérdésről.