Székelyföld napok a tízes szám bűvöletében

Identitásmegőrző szerepe is van a több mint kétszáz eseménynek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Évekkel ezelőtt identitáserősítő céllal indította Hargita, Kovászna és Maros megye önkormányzata a Székelyföldre kiterjedő eseménysorozatot, amely mára megizmosodott. Az esemény az önkormányzatok, kulturális intézmények és civil szervezetek együttműködésének is kiváló példája, lebontva az adminisztratív határokat a térségek között.

Mondhatni a tízes szám bűvöletében rendezik meg az idei Székelyföld Napokat, hiszen

a tizedik alkalommal megrendezett eseménysorozat október 10-étől tíz napon át várja a közönséget.

Ez idő alatt Hargita, Kovászna és Maros megye több tucat településén összesen 225 eseményt szerveznek. Nem hiányzik ezekből a hagyományőrzés, a néptánc és népzene, de

kiállítások, koncertek, színházi előadások és fesztiválok is tarkítják a programot, valamint szakmai konferenciáknak, tudományos programoknak is teret ad a Székelyföld napok.

HIRDETÉS

A szervezők igyekeztek Székelyföld gasztronómiájára is felhívni a figyelmet, így olyan rendezvények is bekerültek a kínálatba, mint a csíkszeredai mézfesztivál vagy a szovátai tökfesztivál, ugyanakkor lesznek turisztikai témájú események is, amelyeken Székelyföld értékeire igyekeznek felhívni a figyelmet, ilyen például a máréfalvi Székelykapuk Napja.

A tíznapos program már felkerült a szekelyfoldnapok.ro honlapra, ahol megyénként, településenként is szemezgethetünk a kínálatból. A három székelyföldi megye mindegyikében lesznek események, de a legnagyobb számban Hargita megyében válogathatunk a programok között, ahol összesen 156 különböző programpontot számoltunk össze.