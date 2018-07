Székelyföld: az ország közepén, mégis periférián

• Fotó: Beliczay László

A gazdasági versenyképesség egyik alapvető pillére továbbá a politikai stabilitás – vélekedett a pénzügyminiszter. „Ne becsüljük le a választási eredményeket, a kormány cselekvési tere megnő ilyenkor. Ennek a stabilitásnak a gazdaságra is ki kell terjednie” – hangsúlyozta, majd kitért a nemzeti versenyképességi tanácsra, amelynek tagjai javaslatokat tesznek a kormánynak arról, hogy miként lehet az ország versenyképességét javítani.

„Jó felzárkózási pályán vagyunk. Fontosnak tartom ugyanakkor az állami szolgáltatások minőségét: azt, hogy mennyi idő alatt tudunk elintézni egy adóregisztrációt, vagy egy csődeljárás hány évet vesz igénybe – ezeken a területek van még mit javítani, noha nem állunk most sem rosszul. Az üzleti környezet javítását is folytatni kell” – emelte ki Varga Mihály. Ugyancsak a „folytatandó” teendők közötti kiemelt helyen említette a kis- és középvállalkozói szektor fejlesztését.

Az idegennyelv-ismeret is stratégiai fontosságú, a versenyképességi tanács javaslatokat is tett ez ügyben. De ugyanilyen kiemelt szerepe van a magyar termékeknek is – ezekből még sajnos kevés van

– részletezte Varga. A versenyképesség javításával kapcsolatban viszont vannak illúziók is – tette hozzá –, egyik az alacsony bérezés, a másik a gyenge valuta. „Hosszútávon, igazi versenykörnyezetben ezek nem segítenek. A gazdasági növekedés béremelést hoz, ezt kötelezően folytatni kell. Például a közbiztonság is versenyképességjavító mutató, de a tudástőkébe való befektetés nélkül nem tudunk versenyképesek lenni” – összegzett.

Románia, ahol mindent gátol a politika

Romániában a versenyképesség és az állami szerepvállalás kérdéskörnek politikai és kormányzati problémái vannak – jelentette ki Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Választmányának elnöke, „hazahozva” Tusványosra a témát. Mint mondta,

az elmúlt másfél évben ez az ország »megevett« két kormányt, és nem tudni, hogy a jelenlegi is meddig húzza,

ez pedig véleménye szerint „semmilyen szempontból nem válik a gazdasági versenyképesség előnyére.”

A fejlődést gátolja továbbá az adótörvénykönyv rengeteg módosítása is – mondta Mátis, majd rávilágított a közelmúlt egyik nagy vihart kavart, a Dăncila-kormány szállításügyi minisztere, Lucian Șova által tett kijelentésre is, miszerint „nem kell autópályákat építeni, mert elmennek a multinacionális vállalatok”. „Ilyen körülmények között például Magyarország versenyképességével összehasonlítást végezni lehetetlen. Állami szerepvállalásról mi, erdélyi magyarok csak Magyarország vonatkozásában beszélhetünk. És az ilyen típusú állami szerepvállalás Magyarország versenyképességét is növeli” – értékelt Mátis Jenő.