Székelyföld: a gólyák inkább Hargita megyében fészkelnek

Gyűrűzik a gólyafiókákat a napokban Hargita, Maros, Temes, Kolozs és Szatmár megyében is. Miközben egyedi azonosítóval látják el a három-négyhetes madarakat, az állományt is felmérik. A Milvus csoport szerint van, ahol csökken, máshol épp ellenkezőleg, nő a fehér gólyák száma.

A sáromberki fészek • Fotó: Haáz Vince

A Maros megyei Sáromberke volt az egyik állomása a Milvus csoport Madárvédő Egyesület kedden kezdődött gólyagyűrűző karavánjának. Mi is a gólyafalunak tartott településre látogattunk ki, hogy lássuk, mi történik ilyenkor a madarakkal.

Már évek óta tíz alatt van a számuk a Sáromberkén költő gólyapároknak, és ez idén sincs másképp. „Noha a hetvenes években még huszonnyolc pár is volt a faluban, amikor elkezdtünk foglalkozni a gólyákkal, tizennégy fészket jelöltünk meg, de már egy ideje inkább csak nyolc-kilenc pár fészkel. Most is van gólya a fészkekben, de sok helyen fiatalok még, nem ivarérettek. Az öreg gólyák április közepéig megérkeznek, és van idejük költeni, a fiatalok inkább későn jönnek, és

ha májusban érkeznek, már csak tengenek-lengenek, nincs idejük költeni”

– magyarázta a Milvus elnöke, Papp Tamás. Hozzátette, most van az ideje a gólyák gyűrűzésének, ugyanis a fiókák három-négyhetesek, már nem olyan kicsik, hogy a lábukról leessen az egyedi azonosító, de még nem is olyan nagyok, hogy veszélyesek legyenek önmagukra.