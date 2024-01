Székely történelem, ahogy a mai kor igényli

Érdemes volna mindenkinek ismernie, aki érdeklődik a forradalom és szabadságharc története iránt. Sokat beszélünk a székely székekről, ez a kifejezés benne van a köztudatban, csak éppen azt tudják kevesen, hogy mit is jelentett ez valójában. Jó megismerni azt, hogy hogyan is zajlott a hatalomgyakorlás, milyen tisztségviselők voltak akkoriban, míg 1876-ban meg nem szűntek a székek, mint közigazgatási egységek. Erről írta doktori dolgozatát Szász Hunor, és erről szól a portálon megtalálható beszélgetés is. Szász Hunor a jövőben szeretné kötet formájában is megjelentetni disszertációját. Vajon el fogják sokan olvasni? Itt viszont meghallgatható kutatásának lényege” – fejtette ki Nagy József.