Székely nyelvre fordítják a mesterséges intelligenciát

• Fotó: Haáz Vince

Maros Megye Tanácsa elnöke, Péter Ferenc azt hangsúlyozta, hogy azért fontos az elkezdődött konferencia, mert a korral tartani kell a lépést, s itt többek közt a tanácselnök az önkormányzatokról beszélt, amelyek a legközelebb vannak az emberekhez. „Ma még nem, de a közeljövőben látványos lesz a megyei tanács ez irányú fejlődése is. Emellett pedig remélem, hogy a konferencia résztvevői közt számos olyan önkormányzati vezető is lesz, aki majd azokból a lehetőségekből, amelyeket itt bemutatnak, tanulni tud, majd alkalmazni tudja, s ezáltal könnyebbé és egyszerűbbé válik a mindennapi ügyintézést” – fogalmazott Péter Ferenc.

– mondta a rektor, aki arra is büszke, hogy a Sapientia is zászlajára tűzte a mesterséges intelligenciát.

Ennek része volt az is, hogy olyan konferenciát kell szervezni, amelyen a tőlünk elszármazott és az itthoni szakembereknek is egy olyan fórumot tudunk biztosítani, amelyen meg tudják beszélni a lehetőségeket” – fogalmazott Édler. Hozzátette, bár a konferencia témája sokak szerint tudományos-fantasztikus még, már az okos telefonokban is van digitális asszisztens, amellyel már egész jól el lehet beszélgetni, feladatokra kérni.

Az IT Plus Klaszter elnöke, Bihari Béla, aki hét éve főszervezője a konferenciának, azt hangsúlyozta, hogy a rendezvény egyaránt szól diákokhoz, szakemberekhez, vállalkozókhoz, önkormányzatokhoz, miközben érthető nyelven beszél a digitalizációról.

A konferencia, de az IT Plus Klaszter hatása is, hogy az elmúlt években mi székelyföldi informatikai vállalkozók megismertük egymást, tudjuk, mihez értünk, és bátran merjük ajánlani is egymás termékeit, szolgálatatásai. Mi több, a képzéseknek köszönhetően egyre inkább fejlődnek az önkormányzati digitális kapuk. Viccesen mondva, ha bemegyünk a hivatalba, valószínű értik, hogy 30 fok van, és mégis lefagy a rendszer

– fejtette ki a főszervező. Hozzátette, éppen ezért hívtak többek közt olyan előadókat is, akik képesek székely nyelvre fordítani a mesterséges intelligenciát.