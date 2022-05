Székely gazdák tízezrei igényelték már a támogatást

Tolongásra nem is számítanak, hiszen naponta átlagban hatszáz kérést iktatnak,

és ez úgy van beütemezve, hogy a kérelmezési periódus végére, azaz május 16-ig minden kérést be tudjanak nyújtani az ügynökséghez a gazdák – fűzte hozzá.

az APIA-nál, az érintettek közel háromnegyede már be is nyújtotta az igénylési dossziét az intézményhez. Az április 28-ikai adatok szerint 18 632 támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdák az ügynökséghez, összesen mintegy 111 ezer hektárnyi területre, ez utóbbi a 62 százalékát teszi ki annak a mintegy 180 ezer hektárnyi összterületnek, amelyre támogatási kérelmet várnak az APIA-nál.

Összterületben Maros megye az élen

A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség összesítése szerint Maros megyében mintegy 15 ezer gazda kérelmezte az egységes mezőgazdasági támogatásokat április 28-ig. Noha Maros megyében a támogatásigénylők száma alacsonyabb, mint Hargita megyében, a kérelmezési dossziékban feltüntetett területek összessége nagyobb, megközelíti a 114 ezer hektárt.

Hirdetés

A Kovászna megyei gazdák közül 9312-en nyújtották be a támogatási kérelmet a megyei APIA-hoz április 28-ig, összesen 61 ezer hektárnyi területre.

Várják a járványsegély-igényléseket is

Országszerte zajlik már a kormány által április 21-én, sürgősségi rendelettel jóváhagyott Covid-támogatások, azaz a koronavírus-járvány okozta nehézségek átvészelésére biztosított juttatások igénylése. Erre