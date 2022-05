Szegényebb vásárlók a bőséges kínálat között

Nagy volt a forgalom, sokan kimentek a piacra Székelyudvarhelyen kedden délelőtt – mi is kilátogattunk, hogy megtudjuk mi mennyibe kerül. Bőség volt a palántákból, amelyeket darabonként egy és három lej között kínáltak, attól függően, hogy ki milyen mennyiségben vásárolt, vagy hogy mennyire voltak fejlettek a növények. Mint az árusok elmondták, nem is lehetne drágábban árulni, máskülönben nem fogynának el.

A megkérdezett kofák többsége ugyanakkor arról számolt be, hogy tavalyhoz képest nem emeltek az árakon, aki igen, az mennyiségben is hozzátett valamennyit a kötésekhez.

A miénk nem drágult semmit. Az üzemanyag ára is felment, a munka, s a kiadás, hogy bejöjjünk a piacra, minden megváltozott, de az áraink nem. A tavaly is ugyanennyibe adtuk, nem változtattunk, és még napszámost se kapunk, csak olyan áron, amit nem tudunk megfizetni

A keddi piacon a méhészek is mérsékelt áremelésről számoltak be: csak két lejjel drágítottak. „Többen vagyunk, és ha egységesen visszük az árat, akkor lehet. De az emberek szétnéznek, és ahol akár egy lejjel is kevesebb, ott veszik” – osztotta meg álláspontját egy árus, hozzátéve, hogy nem csökkent a vásárlók száma, sőt azt tapasztalták az utóbbi időben, hogy „nagyobb mézfogyasztók lettek az emberek”.