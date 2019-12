Szebbé tennék a rászoruló családok ünnepét: tartós élelmiszert gyűjtenek Székelyudvarhelyen

Zenekarok, kórusok is hangolnak az adományozásra és az ünnepre • Fotó: Erdély Bálint Előd

Összesen három tonna tartós élelmiszer gyűlt össze tavalyi akciójuk során, amellyel 173 rászoruló családnak tudtak segíteni – ezen fellelkesedve szervez idén is gyűjtést az UIET. A program részeként két kosarat fognak kihelyezni a Sziget-negyedhez közeli Merkúr áruház két kijáratánál, ahová december 20-ig bárki elhelyezheti a rászorulóknak szánt tartós élelmiszert, karácsonyi díszeket, vagy éppen használt ruhákat és játékokat – tudtuk meg Tornai Szilárdtól, a szervezet alelnökétől.

HIRDETÉS

Rámutatott, a felajánlásokat civil szervezetekkel és az egyházakkal együttműködve december 22-én és 23-án fogják eljuttatni a segítségre szoruló családoknak.

A cél az, hogy idén is közel kétszáz család ünnepét tegyék szebbé.



A kihelyezett kosaraknál hétköznaponként délután fél öt és este fél nyolc között, szombaton délelőtt tizenegy és délután két óra között, vasárnap pedig tizenkét óra és délután három óra között lesznek jelen az önkénteseik, akik információkat adhatnak az akcióról. „Azt tapasztaltuk, hogy jó ha személyesen is ott vagyunk, hiszen akkor szívesebben adományoznak az emberek, ezért is lesznek ott az önkénteseink” – fogalmazott Tornai. Hozzátette, az említett időszakokban zenekarok és kórusok is lesznek az adománygyűjtő kosaraknál, amelyek az ünnepi hangulat megteremtését vállalták.